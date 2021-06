No PT há divergência sobre a participação de Lula no ato. - Miguel SCHINCARIOL / AFP

Por Leandro Mazzini

Publicado 18/06/2021 12:00

Brasília - O ex-presidente Lula da Silva, a cada dia mais candidato do PT ao Palácio do Planalto, agendou visita ao Recife para uma conversa séria e definitiva com os caciques locais do partido. Ele se refere ao senador Humberto Costa e à deputada Marília Arraes, para que deixem de ‘mimimi’ e se unam pelo seu palanque para Brasília e para o governo de Pernambuco. O problema maior é o senador Humberto que, na última eleição para prefeito, panfletou e fez campanha no palanque de João Campos (PSB), desdenhando da colega petista. Pernambuco, sua terra natal, é o principal reduto eleitoral de Lula no Nordeste.



Caiu a pauta

O flagra dos bolsonaristas na deputada Luisa Canziani, gravando com microfone de lapela da TV Globo uma reunião no MEC, derrubou de vez seu pai, Alex Canziani.



Por tabela

Alex, ex-deputado federal do PTB, articulava com poderosos padrinhos ser nomeado secretário-executivo do ministério. Caiu bem antes por causa da filha, expulsa do PTB.



Fio solto

Dado curioso no painel da Câmara sobre a aprovação da privatização da Eletrobras: o MDB liberou a bancada para votar. Muita gente do partido, por décadas, mandou na estatal. E ainda há fios soltos.

Sentou na janela

O senador e ex-presidente da República Fernando Collor deixa o PROS e vai se filiar ao PTB. Teve longa conversa com o presidente da sigla, Roberto Jefferson. Na esteira do assunto, Jefferson destituiu o deputado federal Nivaldo do comando do diretório em Alagoas para presentear Collor – que prometeu levar mais gente para o partido.



Laços históricos

Lindolfo Collor, avô do senador, foi ministro do Trabalho do presidente Getúlio Vargas, fundador do PTB.



O cara errado

O diretor jurídico da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Flávio Werneck, virou celebridade. Mas por situação curiosa. Werneck tem sido confundido com o homônimo, cuja quebra de sigilo bancário, pedida pela CPI da Pandemia, foi negada pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso.



Cara na tela

A imagem do policial federal já ilustrou várias matérias de TV, que o identificam como o ex-assessor do Ministério da Saúde. Werneck é diretor de Estratégia Sindical do Sindicato dos Federais do DF e presidente da Associação Nacional dos Escrivães.



Sem conexão

O PDT de Pernambuco quer ser a cereja do bolo nas eleições de 2022. O presidente estadual, Wolney Queiroz, deu um ultimato ao PSB dizendo que se o partido fizer uma aliança com o PT, sua legenda deixará a Frente Popular da base do governo estadual e passará a conversar com outras siglas.



É que...

...O presidenciável que será apoiado por Queiroz é Ciro Gomes (PDT), e não há a menor hipótese de uma aliança com o PT de Lula da Silva, que também é candidato.