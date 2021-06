Filipe Martins, assessor chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do governo - Reprodução Twitter

Filipe Martins, assessor chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do governoReprodução Twitter

Por Leandro Mazzini

Publicado 11/06/2021 12:00

Brasília - Os ministros palacianos torcem para que o Ministério Público Federal puna o assessor internacional Filipe Martins (FOTO), com a perda da função pública. Desta forma, evitaria o desgaste de o presidente Jair Bolsonaro ter de demitir o ‘olavista’ favorito do herdeiro e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Enquanto a decisão não é tomada, o parlamentar leva o assessor palaciano a tiracolo pelas embaixadas em Brasília tentando cavar vaga para o aliado. Desde o episódio no Senado, quando Martins foi flagrado em vídeo e presencialmente fazendo gestos considerados ofensivos, ele aparece pouco no Palácio.



Pedala, Jair!

Depois da ‘motociata’, Brasília vai ter, amanhã, a pedalada de ciclistas pró-Bolsonaro. A turma se concentra na Catedral. Não há confirmação de que o presidente vá.



Publicidade

Banho-Maria

A advogada eleitoral de Bolsonaro, Karina Kufa, diz que congelou conversas com PRTB e outros partidos, em nome do presidente, depois da filiação do senador Flávio Bolsonaro ao Patriota.



Vem pra rua

Um brutamonte chamado Lutador Brigadeiro desafia há dias, nas redes sociais, os deputados federais bolsonaristas Luís Miranda e Carlos Jordy para a porrada na rua.



Publicidade

Temos pólvora 2.0

No melhor estilo Bolsonaro de “temos pólvora” – naquele episódio hilário de recado aos Estados Unidos sobre a força militar do Brasil – o deputado federal Aécio Neves entrou na onda para uma indireta à Argentina, provocando o presidente hermano Alberto Fernandéz sobre a citação de que os brasileiros vieram da selva.



Vão precisar

Na reunião de ontem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ao elogiar a entrega de veículos blindados Guarani da IVECO para testes na Argentina, Aécio ironizou que o país vizinho talvez precise mesmo do reforço militar. O Guanari é fabricado em Minas Gerais, na planta inaugurada por ele quando governador.

Publicidade

Cadê a pastora?

Causou estranheza a ausência da ministra da Família, Damares Regina Alves, na Convenção Evangélica em Anápolis (GO), com a presença de presidente Bolsonaro.



Lua de fel

Lembra do casório polêmico que citamos em primeira mão? A Prefeitura de Porto Seguro notificou a casa de festas Céu de Pitinga, no distrito de Arraial D’Ajuda, por um casamento de médicos (isso mesmo) com mais de 200 convidados, sem máscaras e com aglomeração, em desrespeito a decreto que proíbe festas por causa da covid-19. Já os médicos (funcionários da prefeitura de BH) sumiram das redes.



Publicidade

Camarote residencial

O brasileiro é mesmo um ser humano criativo. Circulou pelo WhatsApp um card com foto de uma varanda gourmet, anunciando um jantar romântico a R$ 1.200 com vista para o campo de futebol do estádio vizinho ao edifício residencial, para quem quisesse assistir a um jogo da segunda divisão do Brasileirão.



Brasil e os gays

Pesquisa da Ipsos para o mês do orgulho LGBT+ com entrevistados de 27 países (mil brasileiros participaram) revela que 55% dos brasileiros ouvidos disseram apoiar o casamento de homossexuais. Já 18% se mostraram contrários ao enlace permitido por Lei; 14% são a favor de que haja algum tipo de reconhecimento legal, mas não um casamento; e 14% não souberam responder.



Publicidade

Tudo ok

A coluna errou. Não procede a informação de instabilidade no sistema online do TSE e afins por ataque de hackers, conforme divulgado ontem.



Esplanadeira