Por Leandro Mazzini

Publicado 07/06/2021 12:00 | Atualizado 08/06/2021 13:46

Brasília - O clima de ódio nas redes sociais e nas ruas contra o ex-presidente Lula da Silva é debatido discretamente na cúpula do PT. A prioridade é a segurança e a vida do ex-presidente que vai voltar à rotina pública no fim do ano como pré-candidato ao Palácio do Planalto. O partido prepara um plano de segurança com especialistas, além da segurança garantida por lei pela Polícia Federal. Um núcleo defende a volta do general da reserva Gonçalves Dias, seu ex-chefe de segurança no Planalto, para montar equipe de guarda-costas pagos pelo partido que blindem o futuro candidato na campanha.



Todo cuidado

O objetivo principal, evidente, é evitar qualquer atentado a Lula em público como aconteceu contra Bolsonaro na campanha de 2018 em Juiz de Fora.



Mala pronta

Expoente da esquerda raiz carioca – a que não se alia a MDB ou PSDB – o federal Marcelo Freixo está prestes a deixar o PSOL. Dialoga com as cúpulas do PDT e do PSB.

Só tratorista

‘Tarcisão do Trator’, citado assim por bolsonaristas como candidato a qualquer cargo, o ministro da Infraestrutura não entra em eleição. Não quer nem em 2026. A conferir.



Biênio perdido 1

Há um problema no Ministério da Educação muito além do desafio de realizar o Enem deste ano: a maioria das universidades e institutos federais de ensinos vai completar dois anos de aulas paralisadas por causa da pandemia da covid-19.



Biênio perdido 2

De um lado, o ministério – com o quarto ocupante do cargo em 30 meses – segue sem decisões concretas sobre o cronograma de recuperação. De outro, parte dos professores continua a receber os salários, mas sem ministrar aulas, apesar do esforço de outra parte da classe docente para manter o contato com os alunos – estes, totalmente prejudicados.



Impasse

Não está para peixes o mar do ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PSB). O TCE-PB reprovou por unanimidade todas as prestações de contas do seu segundo mandato em 2017. Coutinho já estava de malas prontas para se filiar ao PT.



Cadê ele?

Há um esforço na Câmara dos Deputados para ouvir Giuseppe Janino, ex-secretário de Tecnologia da Informação do TSE e o que mais entende da urna eletrônica hoje. Ele é blindado pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso.



É que...

...os governistas querem saber de Janino se há como implementar o voto impresso na urna como recibo para conferência, como quer o presidente da República.



Senta ali

Janino foi redirecionado da Secretaria de Tecnologia para assessoria especial do presidente Barroso. Em seu lugar, entrou Júlio Valente, 25 anos de Casa, e desde 2009 no comando da Seção de Totalização e Divulgação de Resultados.



Baobás da ilha

Bom exemplo: um grupo de moradores plantou no Corredor Esportivo do Moneró, na Ilha do Governador, no Rio, quatro mudas de baobá e dezenas de árvores frutíferas.



