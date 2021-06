Mozart Vianna - Divulgação/Câmara dos Deputados

Mozart ViannaDivulgação/Câmara dos Deputados

Por Leandro Mazzini

Publicado 08/06/2021 12:00 | Atualizado 08/06/2021 13:27

Brasília - A morte de Mozart Vianna (FOTO) ontem deixou Brasília órfã daquele que se tornou – para a imprensa, para a sociedade e para numerosas gerações de parlamentares – um exemplo de servidor público. Mozart foi o anjo da guarda de 12 presidentes da Câmara dos Deputados, como secretário-geral da Mesa Diretora, entre outras funções que exerceu até se aposentar há poucos anos. Deve-se a ele a idealização de um manual do regimento para repórteres entenderem (e relatarem) o cotidiano do Congresso. Foram pelas suas mãos, orientações, dicas e serviços que centenas de leis importantes avançaram na Mesa da Casa, ao guiar com discrição e humildade tantos presidentes. Por todos estes anos o Brasil teve uma eminência parda no Legislativo e não sabia.



Diário do Reino

Os ministros do STJ estão bravos. Ontem ‘perderam’ um bom tempo julgando o caso de um ladrão de dois bifes de R$ 4 num mercadinho de Minas Gerais. Absolveram-lhe.



Publicidade

Todo cuidado

A escolta do juiz Marcelo Bretas segue reforçada com patrulhas da PM em frente à sua residência, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas sua moral não é mais a mesma.



A urna cobra

Quem conhece João Doria Jr de perto crava sobre a notória foto na piscina de hotel de luxo no Rio, sem máscara e com deck lotado: ele chutou o balde. Mas sabe se defender.



Publicidade

Que covid?

Há um decreto estadual do governo da Bahia proibindo festas e aglomerações, mas a turma da casa de cerimônias Céu de Pitinga, na paradisíaca Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro, não quis ler. Para piorar, são médicos os noivos que receberam mais de 200 convidados neste fim de semana, com aglomeração e sem máscaras. O telefone da empresa estava desligado ontem, e a reportagem não conseguiu contato com os noivos.



Calça-justa

Filho do senador Fernando Bezerra, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (MDB), quer ser candidato pelo partido ao Governo de Pernambuco em 2022, mas o cacique da legenda Jarbas Vasconcelos não quer aproximação com o presidente Bolsonaro. O senador Bezerra é líder do Governo no Senado.



Startups

O setor de Inovação e Tecnologia comemora sanção do presidente Bolsonaro ao Marco Legal das Startups. A nova lei melhora o ambiente de negócios. Protocolado pelo deputado Laércio Oliveira (PP-SE) em 2012, o “PL da Sociedade Anônima Simplificada” foi absorvido pela nova legislação e promoveu uma mudança significativa na composição das empresas de pequeno e médio porte.



Publicidade

Ambiente plugado

“Até então, a gente não tinha nenhuma norma que definia o que era uma startup. Agora outras regulamentações devem vir de estados e municípios”, afirma Laércio. “É uma revolução. Agora as sociedades limitadas podem entrar no mercado de capitais migrando para o regime simplificado”.



Corre, Mamãe

O deputado estadual Arthur do Val, o ‘Mamãe Falei’, filiado ao Patriota, diz a aliados que vai procurar outra legenda caso o presidente Bolsonaro se filie ao partido. Se for para o DEM, disputará espaço com Kim Kataguiri. Ambos são egressos do MBL.



Publicidade

Turista acidental

O ministro do Turismo, Gilson Machado, foi convidado a se filiar ao PTB para se lançar candidato ao Senado por Pernambuco.