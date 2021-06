Em julho de 2020, 88% dos brasileiros disseram que se vacinariam caso tivessem a chance - Daniel Castelo Branco

Em julho de 2020, 88% dos brasileiros disseram que se vacinariam caso tivessem a chanceDaniel Castelo Branco

Por Leandro Mazzini

Publicado 09/06/2021 12:00

A rejeição às vacinas – pelo desencontro de informações e fake news nas redes sociais, principalmente – caiu gradativamente. No Brasil, nove em cada dez pessoas (93%) estão dispostas a se vacinar contra a covid-19 caso tenham a oportunidade. Este é o maior índice entre 15 países avaliados na pesquisa Covid-19 Vaccination Intent, realizada pela Ipsos com 9.890 entrevistados (856 brasileiros, com idades entre 16 e 74 anos). Esta é a quarta edição do levantamento. Em julho de 2020, 88% dos brasileiros disseram que se vacinariam caso tivessem a chance. O índice diminuiu dez pontos percentuais em dezembro, chegando a 78%. Em fevereiro de 2021, o percentual de pessoas dispostas a se vacinar foi de 89% e, em abril aumentou quatro pontos percentuais.



No mundo

Considerando todos os respondentes a nível global, segundo a Ipsos, o percentual de pessoas que tomariam a vacina é de 71%.



Publicidade

Frete

A rádio patrulha informa que o juiz Marcelo Bretas, muito criticado ultimamente, deve se mudar de seu endereço na Zona Sul do Rio por mais segurança.



Em campo...

O governador do DF, Ibaneis Rocha, deu um pontapé no escuro, há dois anos, mas acertou um golaço ao patrocinar o Clube de Regatas Flamengo no futebol e em outras modalidades esportivas. O BRB avançou nas contas digitais país adentro e no marketing da nacionalização da marca. Se isso renderá goleadas eleitorais, o tempo dirá.



Publicidade

...e no alambrado

E na arquibancada eleitoral, de olho nessa boa vitrine, o empresário Luiz Felipe Belmonte – marido da deputada federal Paula Belmonte e dono do time de futebol Real, do DF – apostou também. Fechou parceria do Real com escolinha de futebol do Flamengo. Ele é citado há mais de ano como potencial candidato ao governo do DF.



Bons ventos

Essa pandemia afastou muita gente de Brasília, com ou sem mandato. O ex-deputado federal Felipe Bornier, com reduto eleitoral em Nova Iguaçu e outras cidades da Baixada Fluminense, pega praia longe. Passa uma boa temporada num resort na praia de Cumbuco (CE), e praticando kitesurf.



Ele voltou

Direto da cadeia para as mesas das livrarias. O ex-deputado federal Eduardo Cunha é a atração do espaço Pátio Galeria, no Pátio Brasil Shopping, hoje à noite. Vai autografar seu livro “Tchau, querida – O diário do Impeachment”, no qual narra bastidores da queda de Dilma Rousseff protagonizada, em parte, por ele.



Publicidade

Aliás...

...Cunha, agora livre, quer rodar o Brasil divulgando o livro e sua versão. Uma forma de matar a saudade do jatinho.



De$trava

O prefeito João Campos pretende garantir um saldo para o caixa da Prefeitura do Recife de R$ 1,5 bilhão e assim investir em novas obras. Enviou para a Câmara de Vereadores da capital projeto de mudanças previdenciárias dos 19 mil servidores e planos de demissões voluntárias. Enquanto isso, a PF continua em cima da Secretaria de Saúde da gestão anterior, do aliado (sumido) Geraldo Júlio.



Publicidade

Consultas

Uma pesquisa da farmacêutica GSK revelou que 57% dos pais brasileiros desistiram ou adiaram algum compromisso ou consulta de saúde dos filhos na pandemia. Segundo a OMS, a interrupção na vacinação, mesmo que por um breve período, pode aumentar a probabilidade de surtos como sarampo, meningite, pneumonia, coqueluche, entre outras.