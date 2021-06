Marcelo Freixo - reprodução

Por Leandro Mazzini

Publicado 14/06/2021 12:00

Brasília - A desfiliação de nomes importantes do PCdoB e PSOL nos últimos dois anos rumo a partidos de centro evidenciam o enfraquecimento da ‘esquerda raiz’ na qual forjaram seus mandatos. Fazem por sobrevivência política em tempos nos quais a ideologia é tão criticada na sociedade, que inviabiliza projetos eleitorais majoritários desses expoentes. É o caso da saída, do PCdoB, de Aldo Rebelo (hoje no PSB) – depois de 40 anos no partido – e do governador do Maranhão, Flávio Dino, rumo ao PSB este ano. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), também deixou os colegas comunistas ano passado. A filiação do deputado federal Marcelo Freixo (RJ) - FOTO - ao PSB deixou o PSOL carioca sem expoente nacional. Ele segue a estratégia do senador Randolfe Rodrigues (AP), co-fundador do PSOL, hoje no Rede Sustentabilidade.

É que...

...Os citados almejam palácios estaduais, e os partidos anteriores não lhes garantiriam chances na disputa com discurso aguerrido de estatização e resistência contra o sistema.



O nome viável

Embora o PSB ainda avalie cenários, a chegada de Dino ao PSB reforça o projeto de um grupo que quer vê-lo vice na chapa presidencial de Lula da Silva. Falta o Barba aceitar.



Maciel, a biografia

Amigos do saudoso ex-vice-presidente Marco Maciel – um que passou incólume por escândalos em oito anos da Era Fernando Henrique – buscam um escritor para fazer sua biografia. Aliás, Maciel era membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) e abriu vaga.



Humildade

Maciel foi tão discreto naqueles oito anos que, certo dia, aceitou a ordem de um policial e retirou os sapatos para passar no detector de metais do aeroporto de Congonhas, rumo a Brasília, em voo de carreira. Era o então vice-presidente do Brasil.



Desonestidade em alta

Líderes na Câmara dos Deputados fizeram acordo para tirar da Lei de Improbidade (10.887/18) a obrigação de agir com moralidade, legalidade, publicidade, imparcialidade e lealdade às instituições públicas. O projeto deve ser votado nesta semana e foi apelidado de “Lei da Desonestidade”.



Segue a novela

Os políticos – em muitos casos por ego ou projetos de Poder – têm sina para resolver um problema seu arrumando outro. Aécio Neves e seu grupo brigam dentro do PSDB para viabilizar a candidatura do neófito governador gaúcho Eduardo Leite. Só para barrar o projeto eleitoral do governador paulista João Doria Jr.



MP Obras

Afetada pela instalação de siderúrgicas no fim da década de 1970, a comunidade do Piquiá de Baixo, em Açailândia (MA), conseguiu uma creche, uma unidade de Saúde, uma quadra poliesportiva e um mercado popular. Mas na pressão. As obras devem ser entregues até 2022 pelo governo do estado, que se comprometeu com o MP, por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta, a investir R$ 4 milhões.



TRF-5 online

O TRF-5 (AL, CE, PB, PE, RN e SE) firmou parceria com plataforma de mediação e conciliação online (MOL). É o primeiro dos TRFs a cumprir resolução do CNJ que, no ano passado, deu prazo de 18 meses para que as Cortes possuíssem o sistema. O tribunal espera economizar até 90% nos custos de audiências e vai permitir que partes e advogados consigam acesso à Justiça sem sair de casa ou de seus escritórios.



Dormindo em campo

Deu no Boletim de Notícias Lotéricas: o segmento das apostas esportivas movimentou US$ 203 bilhões (mais de R$ 1 trilhão) no mundo em 2020. No Brasil, o governo dorme em campo sem regulamentar a Lei 13.756 de 2018. Aqui já operam casas e sites de apostas com alto faturamento – a grande parte das apostas online, porém, sob controle de investidores estrangeiros, com lucros remetidos a outros países.