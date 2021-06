Ex-presidente Lula - Miguel SCHINCARIOL / AFP

Por Leandro Mazzini

Publicado 15/06/2021 12:00

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro já esboçou para aliados o perfil de um vice para sua chapa presidencial para a disputa da reeleição: um general da reserva, com bom trânsito nas Forças Armadas. O PTB já tem um nome. De outro lado, o ex-presidente Lula da Silva (FOTO), seu adversário direto na esperada polarização no pleito, pede cautela a aliados. Não pediu um vice, mas sobram-lhe opções de partidos oferecendo um nome viável. Flávio Dino, governador do Maranhão em segundo mandato, vai se filiar ao PSB com esperança de fechar chapa com PT. Em outra frente, um núcleo próximo ao presidente pede que convença a empresária Luiza Trajano a se filiar num partido, deixar o grupo empresarial e entrar de vez na pré-campanha como vice potencial. Há quem indique Manuela d'Ávila, que foi vice de Fernando Haddad em 2018, com vistas a ganhar campo

eleitoral no Sul do país. E segue a novela.

Recado dado

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, mandou ontem no podcast da Corte um recado direto para os colegas que adoram uma decisão monocrática polêmica sem consultar o plenário.



Data venia

Fux citou o neologismo ‘desmonocratização’ para ressaltar a importância de decisões em plenário – principalmente agora o virtual, com votos com tempo mais controlado.



Plano de voo

Não é por acaso que o presidente Bolsonaro entrou num avião da Azul em Vitória. O gerente de Relações Institucionais da aérea, Fabio Campos, é habitué na Embratur.



Tiro no pé

Essa onda política de morde-e-assopra, de agradar a todos os lados sem se queimar, fez mais uma vítima. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, caiu em desgraça com as Polícias Civil e Militar ao prometer um memorial para os suspeitos mortos (todos com ficha policial, segundo a PC), na comunidade do Jacarezinho. Para piorar, incluiu o nome do policial morto ao lado dos alvos. O que revoltou a família do agente.



In Memoriam

A morte do ex-vice presidente da República Marco Maciel uniu todos os políticos de Pernambuco, inclusive os de oposição a ele. Todos foram unânimes em ressaltar a trajetória correta e ética. Partidos como PT, PDT, PSB e o Cidadania usaram suas redes

sociais para homenagear Maciel.



Dedo na tomada

A conta de energia de um cidadão de Brasília – onde a CEB foi privatizada e vendida para a Neoenergia – já está mais cara neste mês. Ele não pisa em casa na capital desde fevereiro, e não houve qualquer alteração de consumo referente ao mês anterior.



Curto-circuito

As centrais elétricas fizeram chamamento geral aos funcionários do sistema Eletrobrás, pela imprensa e redes sociais, para debater a privatização. Greve geral foi aprovada.



Estudo em baixa

A segunda edição da pesquisa ‘Juventudes e a Pandemia do Coronavírus’ revela que 43% dos estudantes entrevistados já pensaram em parar de estudar desde que suas rotinas foram alteradas pelo vírus. No primeiro levantamento, em junho de 2020, esse número era de 28%. O estudo indica ainda que 6% dos jovens trancaram a matrícula.



Educação em risco

Os principais motivos que levam jovens a interromper os estudos são financeiros (21%) e dificuldades com ensino remoto (14%). A pesquisa promovida pelo Conselho Nacional da Juventude, em parceria com Em Movimento, Fundação Roberto Marinho, Mapa Educação, Porvir, Rede Conhecimento Social, Unesco e Visão Mundial, ouviu 68 mil jovens de todo o Brasil, com idade de 15 a 29 anos, em abril.



Raios X do Capitão

Rodada de junho da pesquisa XP/Ipespe mostra avaliação do governo de Jair Bolsonaro: 50% consideram a administração federal ruim ou péssima. Em relação aos rumos da Economia, saltou de 26% para 29% o grupo dos que consideram o caminho

certo, enquanto caiu de 63% para 60% os que veem o caminho errado. Foram realizadas mil entrevistas, em todo o Brasil, de 7 a 10 de junho.



