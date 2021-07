Painel de 40 m² na Nuhatê Casa Hotel na praia de Caraíva, litoral Sul - divulgação

Painel de 40 m² na Nuhatê Casa Hotel na praia de Caraíva, litoral Suldivulgação

Por Leandro Mazzini

Publicado 02/07/2021 12:00

O empresário Carlos Wizard foi blindado pela maioria dos senadores na CPI da

Pandemia durante sua discreta passagem na Casa na quarta-feira. Sessão que terminou

esvaziada com dois senadores. E a maioria deles elogiosos à sua trajetória, apesar de

algumas alfinetadas por sua ligação com o presidente Bolsonaro. Foi o trabalho do

advogado criminalista Alberto Toron entre gabinetes, amigo do metiê político de

Brasília. Mas não será surpresa se, na próxima reunião de conselho, o grupo americano

Pearson, controlador da marca Wizard, aprovar alteração do nome da rede de ensino de

línguas para dissociar a imagem do empresário brasileiro que se queimou por aqui.

Fritura

O Partido Verde convidou o deputado federal Luís Miranda, já que o comandante do

DEM em Brasília, Alberto Fraga, disse que ele é persona non grata.



Ninguém quer

Dois seguranças experientes recusaram convite para escolta de Miranda, cientes de que

tem fama de mau pagador. E continua sem a Polícia Legislativa também.



Passou

As contas do presidente da República foram aprovadas pelo Tribunal de Contas da

União, mas com 28 ressalvas. Na visão de palacianos, nada que manche o balanço.



Frita

Depois de meses sumido, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), um ex-

aguerrido bolsonarista, apareceu gritando na porta do Palácio do Planalto chamando o

presidente Bolsonaro para a briga. Nem os seguranças o reconheceram. Ganhou o

apelido entre portas de Alexandre Frita. Frita qualquer um que lhe desagradar.



Doria aglomerou

Um grupo de deputados estaduais denunciou o governador de São Paulo, João Doria Jr,

ao Ministério Público, por promover aglomeração de pessoas em evento em Marília.



Copo virado

O proprietário do conhecido Becks Bar em Curitiba mudou o nome para Becks Bar Fora

Bolsonaro, sem medo. “Cliente que apoia genocídio de 500 mil brasileiros não fará falta

(...) Eu prefiro falir com dignidade do que ir contra meus princípios”, avisou.



E o wi-fi?

A decisão pessoal do empresário lembra o que ocorreu Brasil adentro depois do

impeachment de Dilma Rousseff. Muitos bares tinha a senha ‘Fora, Temer’ para wi-fi.



Segue o frevo

O senador Humberto Costa (PT) fez um comentário sobre o futuro político da deputada

federal Marília Arraes, sua rival. Que ela fizesse campanha para renovar o seu mandato

em Brasília. Só que a sugestão não veio de graça e Costa colocou o seu nome à

disposição para suceder Paulo Câmara (PSB), no Governo de Pernambuco – numa

aliança PT-PSB. Marília é pré-candidata pelo PT, mas sem compor com os socialistas.



Vestindo a camisa

Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública realizada em maio, ainda inédita,

vai trazer interessante revelação: entre as instituições ligadas às forças de segurança, os

policiais federais são os mais vinculados às suas entidades sindicais. De acordo com os

dados, 75,2% dos agentes integram o sistema sindical.