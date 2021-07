Deputado federal Luís Miranda - Jefferson Rudy/Agência Senado

Deputado federal Luís MirandaJefferson Rudy/Agência Senado

Por Leandro Mazzini

Publicado 01/07/2021 12:00

Brasília - Os senadores da CPI da Pandemia aprovaram uma sessão secreta com o deputado federal Luís Miranda (foto) para fazer uma pergunta apenas: tem ou não gravação do presidente Bolsonaro? Depois de 30 meses de governo, a maior chance da oposição de chegar perto de um processo de impeachment de Bolsonaro está na palavra de um acusado de estelionato. A CPI vai dar um aperto no parlamentar. Se não mostrar prova agora, cai a denúncia. Acabou o tempo do deputado.



Manda uns caras

Com a recusa da Câmara de lhe ceder escolta 24 horas, o deputado federal Luís Miranda pediu indicação de seguranças a Marcelo Tigre, dono de academia e lutador de taekwondo e jiu-jitsu.



Publicidade

Inflacionou

A Coluna já publicara que os lobistas estão ganhando US$ 0,50 por vacina vendida, em transação legal com laboratórios. Mas a propina, pelo visto, está inflacionada em 100%.



Ainda sem partido

Hoje, é muito difícil o senador Ciro Nogueira ceder o que Jair Bolsonaro quer para voltar ao Progressistas: o controle de metade da executiva e do fundo eleitoral.

Publicidade

Novos tempos

O PTB representou contra Luís Miranda no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar, por suposto falso testemunho. Curioso que é o mesmo Roberto Jefferson, do PTB, quem denunciou o esquema do mensalão do Governo Lula da Silva

em 2005 apenas na palavra. Seria Miranda o Jefferson do Governo Bolsonaro?



Bronca

A Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), na condição de Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), apresentou ontem uma Representação no Ministério Público Federal contra o Presidente Bolsonaro por ter tirado a máscara de uma criança em evento com aglomeração na semana passada no Rio Grande do Norte.



Publicidade

Atrás das telas

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) chama-se Glen Valente, ex-assessor de Fábio Wangarten no setor de publicidade do Palácio do Planalto. Mas quem anda mandando mais na estatal é o coronel Romy Baksys Pinto.



Turma do quepe

Engane-se quem acha que o poder misterioso do coronel foi indicação de Bolsonaro. Ele entrou na EBC desde a gestão do PT. E hoje é apadrinhado da ala militar palaciana na TV do traço de audiência.



Publicidade

Calma, doutor

Frederick Wassef anda mal com alguns dos filhos de Bolsonaro por se vangloriar de telefonar em vídeo para o presidente, em público, só para mostrar intimidade.



MERCADO

A todo gás e carvão

Com esse discurso do ministro de Minas e Energia que deixou o povo e os empresários em alerta sobre risco de racionamento, a AGU correu para contar que fez a sua parte, recentemente. Assegurou a realização de leilão de energia de termelétricas na Câmara

de Comercialização de Energia Elétrica.



Publicidade