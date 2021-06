Walton Alencar - ministro do TCU - Divulgação

Walton Alencar - ministro do TCU Divulgação

Por Leandro Mazzini

Publicado 29/06/2021 12:00

Brasília - É ordem no Palácio do Planalto. Os computadores amanhã com acesso ao vivo à TV online do Tribunal de Contas da União (TCU). O ministro-relator Walton Alencar (foto) vai dar seu parecer sobre as contas do governo federal em 2020. Toda informação no voto sobre ressalvas ou suposta irregularidade será rebatida de pronto no mesmo dia. O presidente Jair Bolsonaro sabe do risco. Foi num voto desses que a então presidente Dilma Rousseff caiu em desgraça.



A ex

Algum maldoso jogou na fogueira junina do Congresso o nome da ex-esposa do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Ela não quer depor na CPI. Não quer holofote.



O contato

Bom de relações públicas, o ex-ministro da Saúde Ricardo Barros tem contatos nos laboratórios indiano da Covaxin, chinês da Casinovac e russo da Sputnik.



Novo pleno

O Superior Tribunal de Justiça (STF) espera chegar no fim deste ano com um milhão de decisões – entre monocráticas e colegiadas – proferidas por sessões virtuais.



Outro bloqueio

Segue a novela Bolsonaro atrás de um partido para chamar de seu. O Patriota se enrolou todo. O presidente, Adilson Barroso, foi destituído pelo vice Ovasco Resende em convenção com maioria dos delegados. E a turma da nova direção não topa filiação do presidente da República, tratada pelo presidente anterior – que já filiou o filho Zero Um, o senador Flávio Bolsonaro.



Volta tudo

Bolsonaro tem ainda opções como Progressista, PTB, Aliança 35 (ex-Partido da Mulher Brasileira). Mas quer legenda que tope lhe entregar a toda a executiva e o controle dos fundos partidário e eleitoral. O que é muito difícil. A conferir.



Ele avisou

O aviso foi dado em maio pelo engenheiro e ex-secretário de Energia do Estado do Rio de Janeiro Wagner Victer: o país corre risco de apagão se não lançar mão urgente da ligação das termelétricas e senão investir nos leilões para entrega a curto prazo.



Aliás...

... A Assembleia Legislativa do Rio aprovou um projeto de lei de incentivo às novas termelétricas, visando aumento da oferta de gás nacional por gasodutos marítimos.



Meio a meio

A proposta do substitutivo na PEC que trata do voto impresso em comissão especial, que será apresentado hoje na Câmara dos Deputados, prevê a implantação de 50% de impressoras nas urnas eletrônicas e “100% de auditoria nas urnas com apuração in loco”.



Confirmou

As novas urnas compradas em licitação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o pleito de 2022 estarão aptas à implementação do voto impresso. Elas serão mais da metade dos equipamentos que serão utilizados. A informação é do próprio TSE em ofício encaminhado ao deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), no qual mostra que 51,69% das urnas (298.283 equipamentos) já preveem o acoplamento mecânico e elétrico

Gambiarra...

Segundo um especialista consultado pela coluna, é possível a modificação das urnas antigas. "Do ponto de vista do software, é necessário ter cada voto assinado digitalmente, através de um token especial, microprogramado".