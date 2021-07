O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Leandro Mazzini

Publicado 08/07/2021 12:00

A Igreja Católica no Ceará se vê diante de um daqueles casos surreais de venda de

paraísos (aqui na Terra). O Tribunal de Justiça do Estado vai julgar em breve uma ação

na qual a Arquidiocese requer a restituição de posse de 750 mil metros quadrados, de

sua propriedade, de terra negociada por um empresário de Juazeiro do Norte sem o

consentimento do arcebispo. O problema é que na terra “sagrada” da Igreja já existem

mais de 700 lotes negociados – e residências – vendidos por este ‘empreendedor’

imobiliário. Ele alega que um pároco do Crato o concedeu procuração para isso há

muitos anos. Os advogados da Igreja discordam e apontam que o documento não dá

legitimidade sobre a posse e que só o bispo poderia ter autorizado o negócio.

Abençoados

Para não comprar uma briga maior – principalmente com muitos fiéis que investiram

nos terrenos – a Igreja não impetrou ação de pedido de despejo. Ainda.



Há meses, o portal da AGU vem mostrando em vídeo sustentações de André Mendonça

em ações da União no STF. É como um cartão de visitas dele. Para os ministros.



Crime & ganância

Se for comprovado o pedido de propina para a compra da vacina, pelo denunciante PM

na CPI da Pandemia, o montante seria US$ 400 milhões – ou mais de R$ 2 bilhões.



Laços policiais

O Coronel Romualdo, da PM de Minas Gerais, citado pelo lobista (e também PM)

Domingetti na CPI como um contato abre-portas, é irmão da coronel Cláudia

Romualdo, que tentou ser vice do bolsonarista Bruno Engler na disputa pela Prefeitura

de Belo Horizonte.



Já sabiam

Nas conversas de whatsapp reveladas até agora, os PMs indicam que sabiam do pedido

de propina no Ministério da Saúde, mas não denunciaram – queriam, pelo contexto,

levantar informações para levar ao presidente Bolsonaro um nome. Engler é o aliado

mais próximo do clã Bolsonaro em BH.



Cada um por si

A esquerda no Rio de Janeiro, terceiro maior colégio eleitoral do País, segue desunida,

com expoentes de diferentes partidos que acreditam terem chances para o Palácio

Guanabara. Benedita da Silva (PT) repete que o partido não fechou apoio a Marcelo

Freixo – que entra no PSB.



Indireta

E o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) FOTO), pré-candidato do partido na disputa

estadual, crava que o eleitor não pode escolher alguém sem experiência no Executivo –

numa crítica velada ao deputado federal Freixo.



Bisturi nervoso

O governador paulista João Doria enfrenta os hospitais e as empresas de insumos

hospitalares. Aumentou em 18% o imposto para o setor com o fim de benefícios fiscais.

Piruetas na rampa

A Caixa vai patrocinar mais uma modalidade de esporte – desta vez radical e

investimento inédito no País. O banco estatal bancará campeonatos e a formação de

atletas de skate, através da Confederação Brasileira de Skate.



Sustentabilidade virtual

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável vai realizar

edição de seu fórum 2021 totalmente online, de 28 a 30 de setembro. Haverá

participação de autoridades e empresários, além de formadores de opiniões estrangeiros.