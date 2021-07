Soldado Gomes ajudou mulher que teve surto em supermercado na Portuguesa, Ilha do Governador - Reprodução

Soldado Gomes ajudou mulher que teve surto em supermercado na Portuguesa, Ilha do GovernadorReprodução

Por Isabele Benito

Publicado 07/07/2021 00:00

Sentado no chão, de pernas cruzadas e olhar atento para ouvir, o Soldado Gomes mudou a história de uma mulher que teve um surto no meio de um supermercado.

Quando as pessoas assustadas chamaram a polícia, todo mundo esperava que ela fosse detida, simplesmente por estar sem controle...

Publicidade

Mas a atitude do policial mostrou que, em vários casos, preparo, paciência e empatia é o que muita gente precisa.

"Perguntei se poderia me aproximar e o que estava acontecendo. Assim que cheguei próximo a ela, entreguei a minha arma para o colega que estava poucos metros realizando a minha segurança, a fim de conseguir uma maior aproximação e tentar fazer com que ela me enxergasse de uma outra forma que não fosse repressiva", contou ele à coluna.

Publicidade

A imagem viralizou e chamou a atenção pela sensibilidade. Ele acalma a mulher, desesperada por estar sem emprego na pandemia... Mas não com palavras, só a deixando desabafar.

"Ela não tinha o que comer. Disse que não aguentava mais viver daquela forma, e aí nesse momento eu percebi que se tratava de uma pessoa que necessitava urgentemente de ajuda. Foi quando nos sentamos no chão do estabelecimento."

Publicidade

Soldado Gomes, que está na Polícia Militar desde 2019, faz parte do 17º BPM (Ilha) e participa do projeto Bairro Seguro. Ele contou também sobre o que sentiu ao ver a moça naquela cena, pedindo socorro.

"Naquele momento o sentimento que tive foi de empatia, amor ao próximo, a sensação de cumprir meu dever de servir e ajudar, pois vivemos na correria do dia a dia e muitas das vezes não escutamos o que o próximo está passando".

Publicidade

A atitude do soldado foi tão nobre que, depois do que aconteceu, a moça se sentiu constrangida... E sabe o que ele fez? A levou em outro mercado e fez compras!

"Voltei para minha família com a sensação de dever cumprido, feliz por ter seguido meu coração e poder ter ajudado uma pessoa que estava passando por problemas. Nunca imaginei que aquela atitude teria tanta repercussão!"

Publicidade

Pra gente aqui só resta aplaudir… Uma verdadeira aula de preparo e de coração e caráter gigantescos.





Publicidade

TÁ FEIO!

Lidiane está há 2 meses com o pé fraturado - Reprodução

Lidiane está há 2 meses com o pé fraturadoReprodução

"Você tem que ser igual ao Neymar, se recuperar naturalmente!"

Publicidade

Foi o que Lidiane Duarte, moradora da Vila Kennedy, afirmou ter ouvido de um médico do hospital Albert Schweitzer após tomar um tombo a caminho do trabalho e fraturar o pé.

Ela está há 2 meses com dores, pé inchado e até agora não tem uma resposta do hospital sobre o que vai ser feito.

Publicidade

"Estou todo esse tempo sem trabalhar, sofrendo muito com essa dor insuportável. Eles de início disseram que o caso era cirúrgico, até me incluíram no SISREG, mas agora dizem que não, que o corpo vai agir sozinho pra calcificar", desabafa ela, com todos os laudos e Raio-X em mãos.

Ô falta de noção, né? Comparar com o Neymar é até sacanagem! Ele consegue ficar sem trabalhar por 2 meses ou até mais para se recuperar, mas Lidiane não, nem atleta ela é! O trabalho de atleta dela é sustentar 2 filhos sozinha.

Publicidade

A coluna procurou a Secretaria Municipal de Saúde para saber sobre a situação de Lidiane. Em nota, afirmaram que ela segue em acompanhamento ambulatorial com toda a assistência necessária para o seu caso, e recebeu encaminhamento para tratamento de fisioterapia.

Informaram também que ela tem ainda uma consulta de ortopedia agendada para 20 de setembro na Policlínica Rodolpho Rocco.

Publicidade

Lidiane afirmou que sequer foi avisada da consulta.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É muito descaso com o povo, e tenho dito.