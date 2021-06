Clique de maio deste ano mostra BRT lotado - Daniel Castelo Branco

Por Isabele Benito

Publicado 23/06/2021 00:00 | Atualizado 23/06/2021 11:12

Preste atenção na resposta da Dona Prefeitura sobre o sumiço de linhas importantes para os passageiros do BRT, que nós cobramos aqui na segunda.

A nota é longa, mas a gente vai ao que interessa...

"As linhas 30 (Galeão X Alvorada) e 43 (Fundão X Santa Efigênia) estão suspensas, sem previsão de retorno, devido à queda acentuada na demanda de passageiros, em consequência das medidas restritivas de combate à pandemia. Foram mantidas as linhas 42A (Galeão X Madureira - Parador) e a 38 (Fundão X Alvorada - Parador), ambas no corredor Transcarioca."

Oi? Como assim? Mas as medidas restritivas não foram relaxadas há muito tempo????

Primeiro ponto: mesmo com as medidas restritivas, os governos tinham que subsidiar para que as empresas não fossem obrigadas a socar todo mundo numa verdadeira lata de sardinha!

Segundo ponto: as medidas restritivas foram relaxadas e as ruas parecem ter suas vidas "normais", com muita — eu digo — muita gente usando o BRT!

Então não falta passageiro... Isso é conversa fiada.

Detalhe: apesar do ponto inicial se chamar Galeão, o BRT não é usado para turista, e sim para trabalhador! E, como eu disse na segunda, a maioria dessas pessoas nunca parou de trabalhar.

Assalariado não tem privilégio de home-office! É o jardineiro como o seu Moacir, que deu origem a essa novela, é a caixa do supermercado... Isso sem falar do motorista do próprio ônibus!

Tirar ônibus de circulação já é absurdo, com essa desculpa esfarrapada aí , é ainda pior... Pura conversa pra boi dormir.

3,2,1... É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

O pai de uma amiga se foi, mais uma vítima do vírus. Ele era muito conhecido lá na minha cidade... Toda foto que postaram dele não era sobre o que fazia, profissão, sucesso... Mas sobre sua paixão na vida, a música.

Nunca foi famoso, apenas alegrava as rodas, os amigos e qualquer festinha... Da caipira ao aniversário de uma mera conhecida de bairro, lá estava ele batucando e cantando de "Morena Tropicana" a "Olha pro céu, meu amor... Veja como ele está lindo!"

E nas redes sociais, fiquei observando. Foi assim que todo mundo quis prestar a homenagem de despedida dele... Cada um tinha no seu rolo de câmera, a alegria dele com um violão na mão e um microfone no pedestal.

No grupo das amigas, refletimos sobre isso: como que a gente quer ser lembrada na vida quando tudo isso acabar?

Bora colocar o Pingo no I...

No fundo, o que a vida espera de você é a sua felicidade, o que você marcou por onde passou, quem você transformou... Seja em forma de música, de palavras ou de sorrisos.

E é sempre bom lembrar disso quando ainda há caminho para trilhar.

TÁ FEIO!

O pessoal de Jacarepaguá tá brabo com a Cet-Rio, hein...

