Por O Dia

Publicado 12/06/2021 18:01 | Atualizado 12/06/2021 18:19

Rio - Agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), prenderam, na manhã deste sábado (12), um homem que furtou peças de alumínio da estação Afrânio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Os policiais militares foram acionados pela equipe de monitoramento do Centro de Controle Operacional do BRT. Flagrado com as peças, o homem foi detido e conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado.