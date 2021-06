Neste sábado, o Estado do Rio registrou 289 mortes e 2.326 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/06/2021 17:22 | Atualizado 12/06/2021 17:28

Rio - Neste sábado (12), o Estado do Rio registrou 289 mortes e 2.326 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 52.927 óbitos e 905.229 casos provocados pela doença no Estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h deste sábado.



Segundo a secretaria, 841.026 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 1.565 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria Covid está em 49,4%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 74%.



Risco moderado

O Estado do Rio permanece em bandeira laranja, com risco moderado para contrair a covid-19 , de acordo com a 34ª edição do Mapa de Risco, divulgado nesta sexta-feira (11) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Houve melhora no cenário epidemiológico em seis regiões, sendo elas Médio Paraíba, Centro-Sul, Serrana e Baixada Litorânea, que passaram de bandeira laranja para amarela, que representa risco baixo.

A Região Metropolitana I e Baía da Ilha Grande também apresentaram melhora, passando de bandeira vermelha, de risco alto, para laranja. Já as regiões Noroeste, Metropolitana II e Norte, continuam com o mesmo cenário, sendo bandeira vermelha, bandeira laranja e bandeira amarela, respectivamente. A análise compara a semana epidemiológica 21, entre os dias 23 a 29 de maio, com a 19, dos dias 9 a 15 de maio deste ano.

Vacinação na capital

A Prefeitura do Rio decidiu antecipar o calendário de vacinação contra a Covid-19 para o público em geral. A próxima semana vai começar com a imunização, na segunda-feira (14), das pessoas de 53 anos. E avançará de forma escalonada na idade até sábado (19), quando será vacinado quem tem 50 anos ou mais. O atendimento ocorrerá em dois turnos: mulheres pela manhã (das 8h às 13h) e homens à tarde (das 13h às 17h).



"A gente aqui não para de pensar em como acelerar a vacinação. Então, vem aí mais uma boa notícia. Semana que vem, vamos vacinar todo mundo até 50 anos de idade! Inclusive eu na quinta-feira. Preparem seus braços que a agulha vai entrar", publicou o prefeito em suas redes sociais, parabenizando o Ministério da Saúde, a Fiocruz e o Instituto Butantan.