Cabo Frio

Família procura por mineiro desaparecido há mais de dez dias em Cabo Frio

O rapaz foi visto pela última vez no dia 30 de maio em um quiosque na Praia do Forte, em Cabo Frio. De acordo com testemunhas, Bruno conheceu um casal na praia no último dia de viagem

Publicado há 12 minutos