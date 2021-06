O acusado foi capturado no condomínio "Minha Casa Minha Vida", Jardim Esperança, por volta das 6h30. - Sabrina Sá (RC24h)

O acusado foi capturado no condomínio "Minha Casa Minha Vida", Jardim Esperança, por volta das 6h30.Sabrina Sá (RC24h)

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:48

Na manhã desta quinta-feira (10), Policiais Civis da 126ªDP, de Cabo Frio, na Região dos Lagos, por determinação da Autoridade Policial Titular Dr. Carlos Eduardo Pereira Almeida, capturaram o nacional Leony L.D.S.

Contra o acusado, pendia um mandado de prisão preventiva pelo crime de Homicídio Qualificado, oriundo da comarca de São Pedro da Aldeia.

Your browser does not support the video tag.

Após diligências e levantamento de dados do setor de inteligência, ele foi capturado no condomínio Monte Carlo, do programa “Minha Casa Minha Vida”, Jardim Esperança, por volta das 6h30.