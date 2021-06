Com a suspensão, os idosos poderão receber o imunizante nas unidades de saúde específicas para vacinação contra a Covid-19, até às 16h. - SECOM

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:37

A vacinação conta a Covid-19 em sistema drive-thru foi suspensa nesta quinta-feira (10) em Cabo Frio devido ao mau tempo. O serviço estava sendo oferecido no Centro Municipal de Reabilitação, no bairro Novo Portinho, e no PAM de Santo Antônio, em Tamoios. A previsão é que volte a funcionar nesta sexta (11)

Nesta quinta-feira (10) o drive-thru atenderia idosos que estão no período para receber aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca, e ainda com a primeira dose para profissionais da educação das redes pública (municipal, estadual e federal) e privada que atuam no município nos seguintes de educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, de 18 a 29 anos.

Com a suspensão, os idosos poderão receber o imunizante nas unidades de saúde específicas para vacinação contra a Covid-19, até às 16h. Quem perdeu o prazo da aplicação, também deve comparecer para se vacinar.

Para se vacinar com a segunda dose, o cidadão deve apresentar o cartão de vacinação comprovando a aplicação da primeira dose em Cabo Frio, e também o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço na cidade.

Já os profissionais de Educação podem se vacinar no PAM de São Cristóvão, no primeiro distrito, e no Centro Educacional Municipal Marli Capp, em Unamar, no segundo distrito, até às 15h, além das unidades de saúde específicas para Covid-19, até às 16h.

Para receber o imunizante, o profissional precisa apresentar o documento de identidade, CPF ou Cartão Nacional do SUS. Será necessário entregar a cópia do contracheque com local de trabalho e cargo ou comprovante de vínculo ativo com carimbo e assinatura do responsável da escola. Também é obrigatória a apresentação do comprovante de residência para quem mora em Cabo Frio mas trabalha em outra cidade.