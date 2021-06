O pagamento era feito por meio de comprovantes de depósitos falsos ou envelopes vazios. - Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 08/06/2021 18:53

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia), na Região dos Lagos, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (7), um homem pelo crime de estelionato. Ele foi capturado no bairro Vila Nova, em Cabo Frio, após comunicação da vítima ao plantão da delegacia.

De acordo com os agentes, a vítima relatou que tentava vender um celular usado para o acusado através de um site, mas o pagamento era feito por meio de comprovantes de depósitos falsos ou envelopes vazios.

O autor do crime confessou ter feito pelo menos oito vítimas na região, com a ajuda de outro homem. As investigações seguem em andamento para identificar e prender seu comparsa. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.