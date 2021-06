Como acontece com os demais grupos, a ação será de forma escalonada devido ao envio de vacinas pelo Estado, que permanece de forma gradativa, - SECOM

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:09

Em Cabo Frio, um dos maiores municípios da Região dos Lagos, será concluída esta semana a vacinação contra a Covid-19 do grupo prioritário de pessoas com comorbidades. A imunização de novos grupos prioritários começa a partir desta terça-feira (8)

Como acontece com os demais grupos, a ação será de forma escalonada devido ao envio de vacinas pelo Estado, que permanece de forma gradativa, não abrangendo todas as idades deste público-alvo.

Pessoas com comorbidades com idade entre 30 a 34 anos serão vacinadas com a primeira dose do imunizante nesta terça-feira (8). Quem tem de 25 a 29 anos será vacinado nesta quarta-feira (9). Na quinta-feira (10) será a vez das pessoas de 20 a 24 anos e na sexta (11) quem tem 18 e 19 anos.

Nesta fase estão imunizadas, também, pessoas de 18 a 59 anos com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) e os deficientes permanentes de 18 a 59 anos.

A vacinação, para esses grupos, será nas unidades de saúde específicas para Covid-19, de terça (8) a quinta-feira (10), das 9h às 16h, e na sexta-feira (11), das 9h às 12h.

COMORBIDADES DEFINIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

As comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde para prioridade na vacinação são: doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatia, miocardiopatia e pericardiopatia, doença da aorta, doença dos grandes vasos e fístulas asteriovenosas, arritmia cardíaca, cardiopatias congênitas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Todos esses públicos devem comprovar a condição de saúde por meio de documentação. No ato da vacinação, o cidadão precisa levar a cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares.

Os deficientes permanentes devem levar o laudo com o Cadastro Internacional da Doença (CID).

Também é preciso levar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

VACINAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO CONTINUA NESTA TERÇA (8) E QUINTA-FEIRA (10)

Os profissionais da Educação de 18 a 29 anos, que trabalham e/ou moram na cidade, e atuam nas redes pública (municipal, estadual e federal) e privada, nos segmentos de educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, serão imunizados nesta terça (8) e quinta-feira (10).

A vacinação será das 9h às 15h, no PAM de São Cristóvão, no primeiro distrito, e no Centro Educacional Municipal Marli Capp, em Unamar, no segundo distrito. Eles também poderão se imunizar nas unidades de saúde específicas para Covid-19, das 9h às 16h, e no sistema Drive-thru, de 9h às 15h.

A vacinação para os profissionais de Educação começou na última sexta-feira (4) para quem tem idade entre 30 e 59 anos. Quem não se vacinou por algum motivo, pode receber a vacina nesta terça (8) e quinta (10).

Para receber o imunizante, o profissional precisa apresentar o documento de identidade, CPF ou Cartão Nacional do SUS. Será necessário entregar a cópia do contracheque com local de trabalho e cargo ou comprovante de vínculo ativo com carimbo e assinatura do responsável da escola. Também é obrigatória a apresentação do comprovante de residência para quem mora em Cabo Frio mas trabalha em outra cidade.

VACINAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE CONTINUA NA TERÇA (8) E QUINTA-FEIRA (10)

Os profissionais de saúde, previamente agendados, serão vacinados no PAM de São Cristóvão e no PAM de Santo Antônio, nesta terça (8) e quinta (10), das 9h às 15h. Eles receberão a primeira dose da vacina.

Quem estava agendado para datas anteriores mas perdeu o prazo, também deve comparecer para se vacinar. É obrigatório apresentar o comprovante de vínculo profissional ativo.

Quem já enviou e-mail para [email protected] deve aguardar o contato da Secretaria de Saúde por telefone ou via endereço eletrônico. Quem ainda não se cadastrou, deve enviar nome completo, declaração que comprove vínculo empregatício ativo, data de nascimento, telefones de contato, CPF, local de trabalho, profissão e cargo.

O profissional de saúde que está no prazo para tomar a segunda dose não precisa de agendamento: basta comparecer no PAM de São Cristóvão e no PAM de Santo Antônio, nesta terça (8) e quinta (10), das 9h às 15h, e apresentar o cartão de vacinação com a data da primeira dose. O mesmo vale para o profissional cuja segunda dose foi agendada para o fim de semana ou feriado.

SEGUNDA DOSE DA VACINA ASTRAZENECA

Nesta semana, os idosos que estão no período para aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca serão atendidos no drive-thru e também nas unidades de saúde específicas para Covid -19. Quem perdeu o prazo da aplicação, também deve comparecer para se vacinar.

O drive-thru funcionará de terça (8) a sexta-feira (11), das 9h às 15h. Já as unidades de saúde específicas para Covid-19 farão atendimento de terça (8) a quinta-feira (10), das 9h às 16h, e na sexta-feira (11), das 9h às 12h.

Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o idoso deve se vacinar na semana seguinte à data agendada.

Para se vacinar com a segunda dose, é preciso apresentar o cartão de vacinação comprovando a primeira dose em Cabo Frio, documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência com endereço da cidade.

ONDE SE VACINAR:

DRIVE-THRU – PROFESSORES E SEGUNDA DOSE ASTRAZENECA PARA IDOSOS

Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho;

Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº.

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº;

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37;

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478;

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº;

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510;

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº;

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº;

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº;

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393;

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51;

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº.

2º DISTRITO

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº;

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº;

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº;

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38;

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº;

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco;

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº.