Uma arma que estava na posse de um dos criminosos foi apreendida pela polícia Sabrina Sá RC2h)

Por Renata Cristiane

Publicado 07/06/2021 17:11

Três elementos foram detidos após tentar roubar uma pousada na Rua Porto Velho, no bairro Jardim Esperança, na periferia de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, testemunhas informaram à Polícia que elementos armados teriam invadido o estabelecimento. Chegando ao local, os agentes foram recebidos a tiros.

Depois do confronto, os criminosos se entregaram. Segundo a PM, um deles tem 19 anotações criminais, ele é oriundo da comunidade da Mangueira, no Rio de Janeiro. Os outros elementos são de São Gonçalo e Cabo Frio, ambos com outras anotações criminais.

Eles foram autuados e detidos na 126ªDP. Uma pistola foi apreendida. os nomes dos criminisos não foram relevados.