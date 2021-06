Atualmente Cabo Frio possui 6.903 famílias beneficiadas pelo Bolsa Família - Bruno Campos

Por O Dia

Publicado 06/06/2021

Famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, têm até o dia 30 de junho para a realização do procedimento de pesagem nos postos de saúde (Unidade Básica de Saúde ou Estratégia Saúde da Família). A pesagem é necessária para a atualização das informações do acompanhamento familiar.

A iniciativa segue orientação do Ministério da Cidadania, e acontece em todo o Brasil.

Para fazer a pesagem, o beneficiário deve apresentar cartão de vacina das crianças, cartão do pré-natal em caso de gestantes e cartão do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS). Quem tiver o Passaporte da Família também deve apresentar o documento.

Além dos postos de saúde, o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, e o Centro de Saúde Osvaldo Cruz, no Braga, também estão fazendo o serviço de pesagem. Todas as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atualmente Cabo Frio possui 6.903 famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. O programa é de transferência de renda condicionada, ou seja, é necessário que os beneficiários cumpram o acompanhamento familiar para o recebimento do auxílio. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de quem é beneficiário do programa.

As unidades estão seguindo os protocolos de segurança contra a disseminação do coronavírus. É importante que cada cidadão faça a sua parte e utilize máscara cobrindo boca e nariz, evite levar as mãos ao rosto, mantenha a higienização com água e sabão ou álcool 70%, e respeite o distanciamento social.