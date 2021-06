Somente o titular poderá retirar o cartão, portando documento original com foto - Assessoria

Publicado 07/06/2021 18:34

Os cartões do auxílio emergencial estadual, o Supera RJ, começam a ser distribuídos nesta terça-feira (8), nas cidades da Região dos Lagos e Baixada Litorânea, como Cabo Frio, São Pedro, Arraial do Cabo e Macaé. Nesta segunda (7), Bruno Dauaire, secretário de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, anunciou datas e locais onde os beneficiados poderão retirar os cartões em todos os municípios.

“Um dos meus principais objetivos desde que assumi este cargo foi o de levar as ações da secretaria também aos cidadãos do interior. O governador Cláudio Castro me deu total liberdade para isso e, neste momento de extrema dificuldade por causa da pandemia, o Supera Rio vem para beneficiar quem mais precisa em todo o estado”, disse Dauaire.

Em Cabo Frio, a distribuição acontece no Detran localizado na Av. Teixeira e Souza, 1612, no Braga, entre terça (8) e quinta-feira (10). Em Arraial do Cabo, o beneficiado deve se dirigir até o Detran localizado na rua Antônio de Souza Teixeira, 8, na Praia Grande, também entre os dias 8 e 10. Já em Macaé, será no Detran da Avenida dos Jesuítas, sem número, na Imbetiba, entre terça (8) e sexta (11).

Nesta primeira etapa, o projeto vai beneficiar 42.569 famílias inscritas no CadÚnico, que ganham até R$ 178 mensais. No total, o Supera RJ contempla mais de 355 mil famílias, cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem na pobreza e extrema pobreza e que perderam os empregos durante a pandemia da Covid-19, além de oferecer crédito para micro e pequenos empresários.

Somente o titular poderá retirar o cartão, portando documento original com foto. A entrega é pessoal e intransferível. Mensagens de celular (SMS), com datas e locais de retirada dos cartões, serão enviadas para quem estiver apto a receber o auxílio. Para saber se você tem direito a receber o auxílio, pode acessar o site do Supera Rio ou ligar para o telefone 0800 071 7474.

A previsão inicial de investimentos do Governo do Estado é de mais de R$ 86 milhões por mês. A partir do próximo dia 25, o governo inicia o pagamento de cerca de 315 mil desempregados, investindo mais de R$ 77 milhões por mês.

Confira a lista completa dos municípios no interior:

BAIXADA-LITORÂNEA

ARARUAMA (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Protogenes Guimarães, 422 – NS Nazareth;

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (8/6 a 9/6): DETRAN – Estrada Cabo Frio – Búzios, 60 – São José;

ARRAIAL DO CABO (8/6 a 10/6): DETRAN – Rua Antonio de Souza Teixeira, 8 – Praia Grande;

CABO FRIO (8/6 a 10/6): DETRAN – Av. Teixeira de Souza, 1612 – Braga;

CASIMIRO DE ABREU (8/6): FLXIII – Rua Valdemir Heringer da Silva, 119 – Centro;

IGUABA GRANDE (8/6 a 11/06): FLXIII – RJ 106, nº 3058 – Cidade Nova;

RIO DAS OSTRAS (8/6 a 10/6): FLXIII – Rua Casuarinas, Praia Âncora – 595 – Centro;

SÃO PEDRO DA ALDEIA (8/6 a 10/6): FLXIII – Rua Francisco Coelho Pereira, 255 – Centro;

SAQUAREMA (8/6 a 11/6): FLXIII – Avenida Saquarema, 4299 – Porto da Roça II.

NORTE FLUMINENSE

CAMPOS DOS GOYTACAZES (8/6 a 11/6): DETRAN – Av. Nilo Peçanha, 614;

CARAPEBUS (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Nicolau Zulo, 58 – Centro;

CARDOSO MOREIRA (8/6): FLXIII – R. Monsenhor Jomar Vasconcelos Viana, 167 – Centro;

CONCEIÇÃO DE MACABU (8/6): DETRAN – Rua Plácido Freire, 32;

MACAÉ (8/6 a 10/6): DETRAN – Av. dos Jesuítas, S/Nº – Imbetiba;

QUISSAMÃ (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Visconde de Ururay, 171 – Piteiras;

SÃO FIDELIS (8/6): Colégio Estadual de São Fidelis, Praça Teixeira Soares, 20 – Centro;

SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Joaquim da Mota Sobrinho, 180 – Centro;

SÃO JOÃO DA BARRA (8/6 a 9/6): Colégio Estadual Alberto Torres, Rua João Francisco de Almeida, 439 – Centro.

NOROESTE FLUMINENSE

APERIBÉ (8/6): FLXIII – Rua Aníbal Cortes, 46, Beira Rio;

BOM JESUS DO ITABAPOANA (8/6): FLXIII – Rua Salim Daruich Tannus, 20 – Centro

CAMBUCI (8/6): FLXIII – Rua Maria Jacobe, 28 – Centro;

ITALVA (8/6): FLXIII – Rua Olivia Faria, 96 – Centro;

ITAOCARA (8/6): FLXIII – Rua Toledo Piza, s/nº – Centro;

ITAPERUNA (8/6): FLXIII – Rua Coronel Luiz Ferraz, 307 – Centro;

LAJE DO MURIAÉ (8/6): FLXIII – Rua Antonio Carlos Alberoni, 200 – Chacara do Cruzeiro;

MIRACEMA (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Coronel Jose Carlos Moreira, 192 – Centro;

NATIVIDADE (8/6): FLXIII – Praça Joao Barra Sobrinho, 42 – Centro;

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (8/6): FLXIII – R. Dr. Ferreira da Luz, 58 – São Felix;

SÃO JOSÉ DE UBÁ (8/6): DETRAN – Rua João Ornaldo Rorigues SN, SL 12 – Centro;

VARRE-SAI (8/6): FLXIII – Rua João Ramos Pereira, 18 – Centro.

SERRANA

BOM JARDIM (8/6): FLXIII – Rua Miguel de Carvalho, 158 – Centro;

CACHOEIRAS DE MACACU (8/6 a 10/6): FLXIII – Rua Romeu Caetano Guida, 151 – Campo Prado;

CANTAGALO (8/6): FLXIII – Rua Arthur Nunes da Silva, s/nº – Triângulo;

CARMO (8/6): FLXIII – Rua Senhor dos Passos, 81 – Centro;

CORDEIRO (8/6): FLXIII – Av. Raul Veiga, s/nº – Centro;

DUAS BARRAS (8/6): FLXIII – Rua Modesto de Mello, 85 – Centro;

GUAPIMIRIM (8/6 a 10/6): SINE – Avenida Dedo de Deus, 1160 – Cantagalo;

MACUCO (8/6): FLXIII – Rua Dr. Mario Freire Martins, 310 – Centro;

NOVA FRIBURGO (8/6 a 11/06): FLXIII – Rua Augusto Cardoso, 62 – Centro;

PETRÓPOLIS (8/6 a 11/6 e 15/6): FLXIII – Avenida Barão do Rio Branco, s/nº – Centro;

SANTA MARIA MADALENA (8/6): FLXIII – Praça Frouthe, 14 – Centro;

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (8/6): FLXIII – Rua Coronel Barbosa Francisco Limongi, 135 – Estação;

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO (8/6): FLXIII – Rua Joao Luiz Daflon, 44 – Centro;

SUMIDOURO (8/6): FLXIII – Rua 10 de junho, 218 – Centro;

TERESÓPOLIS (8/6 a 10/6): SINE – Avenida Feliciano Sodré, 675 – Várzea;

TRAJANO DE MORAES (8/6): FLXIII – Rua Dr João Guimarães, s/nº – Centro;

CENTRO-SUL

AREAL (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Maria Avena do Carmo, 108 – Delícia;

COMENDADOR LEVY GASPARIAN (8/6): FLXIII – Praça Jose Joaquim Ferreira, 168 – Centro;

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN (8/6): FLXIII – Praça Nelson Salles, 27 – Centro;

MENDES (8/6): FLXIII – Rua Alberto Torres, 15 – Vila Wesley; MIGUEL PEREIRA (8/6): FLXIII – Av.Marechal Rondon, s/nº – Plante Café;

PARACAMBI (8/6 a 9/6): SINE – Rua Coronel Othon, 345 – Centro;

PARAÍBA DO SUL (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Heinz George Weill, 36 – Centro;

PATY DO ALFERES (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua do Recanto, 46 – Lot. Ville D Monte Alegre;

SAPUCAIA (8/6): FLXIII – Rua XV de Novembro, 40 – Centro;

TRÊS RIOS (8/6 a 11/6): CEAM – Rua Doutor Vasconcelos, 87 – Centro;

VASSOURAS (8/6): FLXIII – Rua Fernando Pedrosa Fernandes, 1112 – Centro.

COSTA VERDE

ANGRA DOS REIS 8/6 a 11/6 e de 14/6 a 15/6): DETRAN – Rua Poeta Brasil dos Reis, s/Nº – Praia do Anil;

MANGARATIBA (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Coronel Moreira e Silva, 30 – Centro;

PARATY (8/6 a 10/6): FLXIII – Av. Roberto Silveira, S/Nº – Centro.

MÉDIO PARAÍBA

BARRA DO PIRAÍ (8/6): SINE – Tv. Assumpcão, 45 – Centro;

BARRA MANSA (8/6 e 9/6): FLXIII – Rua Oscar da Silva Marins, 155 – Centro;

ITATIAIA (8/6 a 9/6): FLXIII – Av. Expedicionarios, 332 – Centro;

PINHEIRAL (8/6 a 9/6): FLXIII – Rua Cel. Joaquim Ferreira Ribeiro, 5 – Centro;

PIRAÍ (8/6): SINE – Rua Epitácio Campos, 156 – Centro;

PORTO REAL (8/6 a 9/6): CE Republica Italiana, Av. D. Pedro II, 753 – Centro;

QUATIS (8/6): FLXIII – Rua Prof. Ana Ferreira de Oliveira, 47 – Lot. Bondarovshy;

RESENDE (8/6 a 11/6): FLXIII – Rua Guilhot Rodrigues, 257 – Campos Elíseos;

RIO CLARO (8/6): FLXIII – Rua 7 de Setembro, 24 – Centro;

RIO DAS FLORES (8/6): FLXIII – Avenida Santa Tereza Dávila, 94 – Centro;

VALENÇA (8/6): FLXIII – Rua Comendador Araujo Leite, 266 – Centro;

VOLTA REDONDA (8/6 a 9/6): SINE – Av. Antônio de Almeida, 46 – Retiro.