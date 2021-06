Quem dirigia era seu motorista, que não sofreu ferimentos graças à proteção do carro blindado. Cápsulas de fuzil foram encontradas no local. - Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 10/06/2021 14:50 | Atualizado 10/06/2021 15:07

Um empresário sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na manhã desta quinta-feira (10).

De acordo com informações iniciais, o carro que pertence à vítima foi alvejado quando saia de um condomínio na Rua Durval Filho. Os tiros foram dados na direção do banco do carona.

O empresário, que trabalha com criptomoedas, não estava no veículo no momento do crime. Quem dirigia era seu motorista, que não sofreu ferimentos graças à proteção do carro blindado. Cápsulas de fuzil foram encontradas no local.

A Polícia Militar está em buscas dos criminosos.

O caso será investigado pela 126°DP de Cabo Frio.