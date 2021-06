Além dos guias de turismo, imóveis de aluguel por temporada, setor gastronômico e dos meios de hospedagem, também serão convidados para participar do Inventário - Internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:57 | Atualizado 10/06/2021 18:25

O levantamento do “Inventário da Oferta Turística de Cabo Frio”, na Região dos Lagos, será feita nos meios de hospedagem de forma virtual e gratuita pela Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. O primeiro segmento a participar do inventário foi o dos imóveis de aluguel por temporada, seguido dos guias de turismo e do setor gastronômico. Todos preencheram o formulário através do site da prefeitura.

O objetivo do levantamento é identificar e qualificar os atrativos, equipamentos e serviços oferecidos em Cabo Frio, possibilitando a definição de prioridades para as ações governamentais, de acordo com os recursos disponíveis.

O secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, destaca a importância dos meios de hospedagem se cadastrarem no inventário turístico.

“Para mantermos a classificação A, no Ministério do Turismo, que é a que temos hoje, precisamos ter número grande de empresas com o Cadastur e também o inventário turístico. Além disso, o cadastro vai mostrar o que temos para oferecer ao turista na nossa cidade”, explica o secretário.

Como exemplo, Carlos Cunha cita a 1ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio, que vai acontecer no Parque de Exposição de Tamoios, de 23 a 26 de junho. O evento já tem a inscrição de 140 animais, vindos de várias regiões do Estado do Rio.

“Isso significa que teremos as equipes que também vão participar deste evento para hospedar. Com nosso cadastro em dia, podemos indicar e até avisar os meios de hospedagem sobre a realização de eventos que vão trazer visitantes para a cidade. Por essa razão é importante que todos façam o cadastro”, completa Cunha.

Além dos guias de turismo, imóveis de aluguel por temporada, setor gastronômico e dos meios de hospedagem, também serão convidados para participar do Inventário da Oferta Turística de Cabo Frio, agências de viagem e demais serviços turísticos.