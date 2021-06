Mesmo com a confusão do lockdown, Búzios tem Hotéis lotados e festas para o Réveillon - Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Publicado 04/06/2021 13:43

Búzios - Um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, inclusive por visitantes do mundo inteiro, o município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, conhecido pelas suas praias paradisíacas e pela alta gastronomia, recebeu, nos três primeiros meses deste ano, 89% de hóspedes de cidades próximas.

De acordo com a pesquisa produzida pelo Búzios Convention & Visitors Bureau, em parceria com outras associações representativas da região (ABH, APB e Sindsol), nos três primeiros meses de 2021, 89% dos hóspedes vieram de cidades próximas, ou seja, locais com até 300 km de distância. Apenas 11% vieram de regiões mais distantes, acima de 300km, e é importante ressaltar, quase todos os turistas chegam em Búzios de carro.

Ainda segundo a pesquisa divulgada, para 25% das empresas pesquisadas, 2020 e 2021 terão patamares iguais de faturamento, movimentação e ocupação hoteleira. Já 35% acreditam que 2021 será melhor que 2020, número exatamente igual ao das empresas que acham que o ano vigente será ainda pior que o anterior. Os mais otimistas, que esperam um período ainda melhor, não chegam a 5%.

'Uma boa notícia é que estamos sentindo um aumento na procura dos turistas para as férias de julho. Os robustos protocolos sanitários implantados por todos os empreendimentos para promover uma viagem segura aos visitantes e o processo de vacinação em andamento no país nos trazem esperança para que os turistas possam planejar suas viagens para a nossa região', explica Antonio Valente, diretor do Búzios Convention & Visitors Bureau.

O município tem sido referência no combate a Covid-19 na Região dos Lagos e no estado do Rio de Janeiro, implantando protocolos e medidas de segurança sanitária para os buzianos, e também para os turistas e visitantes, e isso se reflete como a cidade com a menor taxa de letalidade com a doença, uma aplicação eficaz das barreiras sanitárias, a ampliação de leitos na rede municipal de saúde e a abertura do Hospital de Campanha, no lugar da antiga tenda de triagem, além das constantes e rotineiras ações e operações de fiscalização.