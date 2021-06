Mais de 120 atendimentos às mulheres vítimas de violência são realizados pela Secretaria da Mulher e do idoso em Búzios - Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 04/06/2021 13:42

Búzios - A Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, inaugurada no dia 8 de março deste ano, já realizou mais de 120 atendimentos às mulheres vítimas de violência, desde a sua abertura.

O CEAM oferece para as mulheres vítimas de violências doméstica e discriminação de gênero, uma estrutura com profissionais experientes e capacitados para tal acolhimento em Búzios:' Importante ressaltar que a partir do momento que elas decidem buscar apoio do CEAM, são acolhidas por assistentes sociais, psicólogas, advogadas e guardas municipais do local, onde todas as profissionais que fazem o acolhimento são mulheres', informa Daniele Guimarães, Secretária da Mulher e do Idoso.

A Secretária informa ainda que o atendimento é realizado de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Camila nº 04, galeria Porto Belo, em Manguinhos: 'Toda mulher que se sente ameaçada, machucada, humilhada e tem seus direitos privados, ou se você conhece alguma mulher que sofre violência doméstica, ligue para 180 ou peça ajuda ao CEAM', afirma Daniele Guimarães.