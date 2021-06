Búzios

Feriadão de Corpus Christi com operação 'Domini' da Guarda Municipal em Búzios

De acordo com a Guarda Municipal de Búzios, a operação será realizada até a noite do próximo domingo e haverá um reforço no efetivo de serviço

Publicado 03/06/2021 13:35 | Atualizado há 1 hora