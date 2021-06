Operação Domini está sendo realizada pela Guarda Municipal de Búzios - Guarda Municipal de Búzios

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 13:35

Búzios - Visando o feriadão de corpus christi a Guarda Municipal de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, desde as primeiras horas da noite desta quarta-feira (02) deflagrou a Operação Domini.

De acordo com a Guarda Municipal de Búzios, a operação será realizada até a noite do próximo domingo e haverá um reforço no efetivo de serviço.

'Barreiras, viaturas, gcm's nas praias, ROMU e motocicletas estarão 100% empenhados, inclusive no apoio ao Grupo Integrado de Fiscalização (GIF)', afirmam.

Segundo o Comt da Gurda Municipal da cidade, o Inspetor Geral Azevedo, "Não é hora de esmorecer! Estaremos totalmente empenhados para evitar ao máximo a propagação do vírus."