Obra em escola no bairro da Ferradura em Búzios é retomada

Búzios - Mais uma obra é retomada no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem e desta vez é a obra da quadra coberta com vestiário na Escola Municipal Ver. Emigdio Gonçalves Coutinho, no Bairro Ferradura.

“A última movimentação que houve nessa obra foi em 2016, isso é inadmissível! O Prefeito Alexandre já nos autorizou a retomada dessa obra para construção da quadra coberta com vestiário e vamos correr para entregar essa obra, o mais rápido possível, para a nossa população” – disse o Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira.

Também estiveram presentes a Secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Carla Natália, o Subsecretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Rogério Amaral, o Coordenador de Obras, Lucas Lima, a Fiscal de Obras, Luiza Cecília e a Gerente de Convênios, Camila Cruz.