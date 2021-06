Acessibilidade para os idosos é debatido em Búzios Prefeitura de Búzios

Búzios - A Secretaria da Mulher e do Idoso do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro se reuniu com o Procon da cidade nesta terça-feira (01) com o intuito de tornar os serviços prestados pelos transportes públicos do balneário mais humanizado para os idosos.

'Entendemos que debater a acessibilidade para idosos é essencial para o crescimento da sociedade, por isso, essa foi a questão inicial tratada.

Colocamos em pauta a realização de um futuro workshop sobre direitos dos idosos e cuidados básicos para melhor atendê-los no trânsito, voltado a qualificação dos motoristas dos transportes coletivos da cidade', afirmou a Secretária Daniele Guimarães, que levará as reivindicações, também, aos Presidentes das Cooperativas de Búzios, no intuito de que esse projeto seja implantado.