Por Juarez Volotão

Publicado 03/06/2021 14:28

Búzios - Mesmo com um 'Corpus Christi' diferente e atípico devido a pandemia da Covid-19, o município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, confeccionou um tradicional tapete de sal em homenagem a Festa religiosa e cultural, preservando a tradição, seguindo todos os protocolos. O tapete foi criado pela equipe da Secretaria no espaço Zanine.

'Nesse momento tão importante para a fé e a cultura buziana, e para que não passe em branco ou esquecido, já que o tapete de sal é tradição em Búzios, confeccionamos esse tapete em homenagem e respeito as famílias e as tradições', declara Romano Lorenzi, Secretário de Cultura, Turismo e patrimônio histórico do balneário.

Segundo informações, no período normal, fora da pandemia da Covid-19 são confeccionados mais de 100 tapetes na cidade e ainda acontece a tradicional procissão de Corpus Christi, porém, neste ano atípico de coronavírus, acontecerá apenas a missa com um número restrito de fiéis.

'A festa de Corpus Christi é importante na liturgia católica e na memória do povo de Armação dos Búzios. Ela é uma manifestação de fé e cultura desse povo caiçara nessa cidade cosmopolita que é a nossa Búzios', afirma Romano Lorenzi.