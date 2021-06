Macahiba Jazz também se apresenta no Rio das Ostras Jazz & Blues em Casa Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:00

Rio das Ostras - Já está quase tudo pronto para o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa, live que vai levar ao público um pouco do clima do maior evento turístico da Cidade. No dia 3 de junho, feriado de Corpus Christi, às 19h, no Canal do Festival no Youtube - http://bit.ly/JazzeBluesLive

Os interessados já podem se inscrever no Canal e ativar o “Lembrete” para não perder essa produção, que receberá no palco do Teatro Popular, Cida Garcia e Macahiba Jazz, músicos locais que estão confirmados na 17ª edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival.

“Enquanto não é possível a realização do Festival presencial, vamos matando a saudade com a live. Essa é uma iniciativa importantíssima para prestigiar a classe artística da Cidade, vamos todos prestigiar”, disse Cristiane Regis, presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

APRESENTAÇÕES – Um set de Jazz, outro de Blues e grandes momentos dos Festivais para relembrar. Esse é o roteiro da live Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa.

A banda de música instrumental Macahiba Jazz tem seis anos de grandes apresentações na Região. Seja em bares ou eventos, primam pela forma descontraída e cheia de personalidade na interpretação de canções já conhecidas e músicas autorais.

Formada por Samuel Daher (sax), Henrique Venâncio (guitarra), Fábio Guma (baixo) e Rodrigo Zago (bateria) já se apresentou na Casa do Jazz na edição de 2018 do Festival de Rio das Ostras. A Macahiba Jazz também pisou pela primeira vez no palco principal de Costazul para uma homenagem ao lendário baixista Arthur Maia, em 2019, e está confirmadíssimo na próxima edição.

Dona de uma voz marcante, que remete às grandes musas da música negra soul norte-americana, Cida Garcia vai mostrar toda sua potência vocal num repertório de Blues.

Também confirmada no 17º Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, Cida também “passeia” pelos palcos da Região com repertórios ecléticos, mas no dia 3 de junho, só vai dar Blues.

“Em tempos normais estaríamos nos últimos preparativos para a 17ª edição do Festival, e com esse evento on-line estamos com o mesmo frio na barriga. Estamos preparando um espetáculo para que todos possam curtir em casa, com segurança. Nossos artistas estão ansiosos, a produção, os responsáveis pela transmissão, todos nós queremos inaugurar o Canal Rio das Ostras Jazz & Blues Festival no Youtube em grande estilo”, destacou Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival em Casa é uma realização da Prefeitura de Rio das Ostras em parceria com a Fundação de Cultura, com produção da Azul Produções, patrocínio da Enel e Sapura Navegação Marítima e apoio/transmissão da Like Produtora.