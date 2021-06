O secretário Mário Baião recebeu a gerente da GEX de Campos de Goytacazes e o gerente da Agência de Previdência Social de Macaé Divulgação/Jorge Ronald

Publicado 01/06/2021 09:00

Rio das Ostras - A população de Rio das Ostras em breve vai ganhar um Posto de Apoio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Localizada no Centro de Cidadania, no Âncora, a sala tem inauguração prevista para 7 de junho. Nesta quinta-feira, dia 27, o espaço foi visitado pela responsável da Gerência Executiva (GEX) de Campos dos Goytacazes, Thais de Campos Lacerda, e pelo gerente da Agência da Previdência Social de Macaé, Alexandre Patrocínio Moreira.

Recebidos pelo secretário de Gestão Pública de Rio das Ostras, Mário Baião, os dois gerentes aprovaram as instalações do novo Posto de Apoio. Durante a visita, foram liberados os acessos ao sistema da Previdência Social aos servidores capacitados para trabalhar no local. A inauguração do espaço vai acontecer após a conclusão da ampla obra de manutenção pela qual está passando o Centro de Cidadania e que inclui a recuperação do telhado do prédio.

O Centro de Cidadania fica na Rua das Casuarinas, nº 595, no Âncora.