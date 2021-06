Por O Dia

Publicado 31/05/2021 19:50 | Atualizado 31/05/2021 20:00

Rio das Ostras - Para garantir ainda mais entretenimento à população neste período de isolamento social na pandemia, os contemplados com os benefícios oriundos da Lei Aldir Blanc estão iniciando as oficinas e vídeos como contrapartidas, que vão levar diversão e conhecimento aos espectadores.

O Núcleo de Experimentos Cênicos – NEC, inicia no próximo dia 1º, a Oficina de Experimentações em Dramaturgia, que é um trabalho prático e teórico sobre a observação de diversas narrativas que podem compor uma obra teatral, dentro das metodologias investigadas pelo Núcleo, a partir tanto da referência de diversos artistas da cena quanto dos campos da subjetividade do próprio participante. Essa oficina será realizada entre os dias 1º e 3 de junho.

A segunda oficina do Núcleo, entre os dias 8 e 15 de junho, será “Artaud: poéticas da crueldade (Estudos sobre a arte de Antonin Artaud)”. De acordo com Yuri Negreiros, ator e idealizador do NEC- Núcleo de Experimentos Cênicos, a palavra crueldade é sempre associada a obra de Artaud. “O uso desse termo está ligado a um pensamento filosófico. O Teatro da Crueldade é uma crítica a cultura e a sociedade do espetáculo. A oficina propõe uma abordagem da obra de Artaud, a partir da metodologia de trabalho do NEC”, explicou.

As inscrições para as duas oficinas são gratuitas e se encerram nesta sexta, dia 28, e devem ser feitas no link https://forms.gle/mNhN6uzUe59YsFGu8 . Para Yuri, as duas oficinas são interessantes e as pessoas devem se inscrever porque são encontros práticos e os temas estão atrelados a sociedade de modo muito atual. “Os encontros acontecerão pela plataforma Google Meet e serão, como dito, práticos. Claro que dentro das possibilidades do uso da plataforma, mas o objetivo é, realmente, uma troca de ideias e conceitos. No NEC, temos o conceito que o teatro, de modo geral, deve ser um encontro de pessoas do mesmo tempo em um determinado local. Por isso, tentamos fazer o mesmo com as oficinas”, declarou Yuri, que analisa o trabalho desenvolvido pela Fundação de Cultura como positivo, fundamental e que colabora com os artistas nesse momento extremamente difícil.