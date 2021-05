Na ação foram apreendidos: 31 pinos de cocaína, um tablete de maconha, R$ 50 em espécie, dois aparelhos celulares, um revólver calibre 38 e cinco munições. Foto: Divulgação/PM.

Por Bertha Muniz

Publicado 31/05/2021 13:08 | Atualizado 31/05/2021 13:17

RIO DAS OSTRAS - Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no fim da noite deste domingo (30), no bairro Cidade Beira Mar, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A ação foi deflagrada pela equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT), em cumprimento à uma ordem de policiamento visando o combate à homicídios.



Durante incursão à Rua Goiás, militares avistaram um homem em atitude considerada suspeita e com ele apreendidos: 31 pinos de cocaína, um tablete de maconha, R$ 50 em espécie e dois aparelhos celulares. Logo em seguida, outro homem foi detido com um revólver calibre 38 e cinco munições.

Segundo a PM, ele seria o responsável pela distribuição de todo material entorpecente. Os envolvidos foram levados para a 128ª Delegacia Policial de Rio das Ostras (128ª DP), onde foram autuados e ficaram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O material apreendido foi apresentado à Polícia Civil.