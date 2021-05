Moradores de 51 e 50 anos com comorbidades recebem AstraZeneca na proxima semana Divulgação/Celso Ávila

Por O Dia

Publicado 31/05/2021

Rio das Ostras - Na próxima semana, Rio das Ostras dá prosseguimento à vacinação da 1ª dose de AstraZeneca para pessoas com deficiências permanentes (física, auditiva, visual e intelectual) e também para pessoas com comorbidades.



Nesta segunda-feira, 31 de maio, serão imunizadas as pessoas com deficiências permanentes, entre 18 e 59 anos. Na terça e quarta, dias 1 e 2 de junho, vacinam-se as pessoas com comorbidades com idade de 51 e 50 anos, respectivamente.



Confira os locais e horários de vacinação abaixo.



VACINAÇÃO COM ASTRAZENECA – 1ª DOSE



31/05 - Segunda-feira



Público-alvo: Pessoas com deficiências permanentes (18 a 59 anos)



01/06 – Terça-feira



Público-alvo: Pessoas de 51 anos com comorbidades





02/06 – Quarta-feira



Público-alvo: Pessoas de 50 anos com comorbidades



Horário: 9h às 16h



Locais:



· Escola Municipal Acerbal Pinto Malheiros - Rua Nova Friburgo, s/nº, Jardim Marilea



· Posto de Saúde do Âncora (ESF Âncora) - Rua das Acácias, 615, Âncora



· Escola Municipal Rio das Ostras - Rua Santa Catarina, s/nº, Cidade Praiana



· Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel – Rua Bangu, 1615, Parque Zabulão





PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – Para se vacinar, é obrigatório apresentar comprovante de residência em Rio das Ostras, além de cartão do SUS/CPF e documento com foto.



Também é necessária a comprovação da deficiência por meio de laudo médico da rede pública ou particular, cartão de gratuidade no transporte público, documento que comprove atendimento em Centro de Reabilitação ou unidades especializadas, documento oficial de RG com indicação da deficiência, ou qualquer documento que indique se tratar de uma pessoa com deficiência, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).



COMORBIDADES - São grupos prioritários de comorbidades, de acordo com o PNI, pacientes com diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou comorbidade, insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro vascular, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática, imunossuprimidos.



DOCUMENTAÇÃO PARA COMORBIDADES - É necessário apresentar comprovante de residência em Rio das Ostras, além de relatório médico ou receita médica com 6 meses de validade ou laudo de exame que comprove a doença.