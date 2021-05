Gestantes com comorbidades devem se cadastrar para receber 1a dose da vacina CoronaVac Divulgação

Publicado 31/05/2021 12:34 | Atualizado 31/05/2021 12:44

Rio das Ostras - A Secretaria Municipal de Saúde de Rio das Ostras está cadastrando as gestantes com comorbidades para realizar a aplicação da 1ª dose da vacina CoronaVac. O cadastro deve ser realizado até esta segunda-feira, 31 de maio, por e-mail. Neste primeiro momento, serão cadastradas para imunização as grávidas com idade gestacional superior a 30 semanas de gestação, que possuam duas ou mais comorbidades.

Para se cadastrar, as gestantes nessas condições de saúde devem enviar a documentação solicitada abaixo para o e-mail [email protected]

DOCUMENTAÇÃO - São necessárias as seguintes informações para realização do cadastro: nome completo da gestante, telefone, laudo médico constando a idade gestacional e as comorbidades existentes, além de prescrição médica após avaliação individualizada de risco/benefício.

Após triagem dos laudos, a Secretaria Municipal de Saúde fará o agendamento da vacinação.

PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO - As gestantes que já são atendidas pelo Serviço de Pré-Natal de Alto Risco, da Rede Municipal de Saúde de Rio das Ostras, serão cadastradas e avaliadas pela Coordenação Municipal do Programa Saúde da Mulher.

NO DIA DA VACINAÇÃO - No dia da vacinação, o nome da gestante estará em uma listagem enviada pela Divisão de Imunização aos polos de aplicação da vacina.

Para tomar a vacina no polo, a grávida deverá apresentar: documento de identificação com foto, cartão do SUS ou CPF, comprovante de residência em Rio das Ostras e o laudo médico original.

COMORBIDADES - São grupos prioritários de comorbidades, de acordo com o PNI, pacientes com diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo e/ou comorbidade, insuficiência cardíaca, cor pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doença cérebro vascular, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática, imunossuprimidos.