Anvisa recomendou suspensão imediata do uso da vacina da AstraZeneca em gestantes Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 21:16

Rio - A cidade do Rio de Janeiro retoma nesta quarta-feira (12) a vacinação contra a covid-19 para gestantes e puérperas com comorbidade. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou na noite desta terça-feira (11) que, por orientação do Ministério da Saúde, esse grupo receberá doses das vacinas Pfizer ou CoronaVac, de acordo com a disponibilidade.



