Por O Dia

Publicado 11/05/2021 17:48 | Atualizado 11/05/2021 17:50

Rio - Os postos de vacinação da cidade do Rio devem voltar a oferecer o imunizante da Pfizer nesta quarta-feira (12). A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu, nesta terça-feira (11), 50.310 doses, que estão sendo distribuídas para as unidades de Atenção Primária. Todos os Centros Municipais de Saúde e Clínicas da Família da cidade terão a vacina para oferecer ao público-alvo.

Na noite desta segunda-feira (10), a nova remessa da Pfizer/BioNTech desembarcou no aeroporto do Galeão. O município deve receber cerca de 100 mil doses, das 1,1 milhão distribuídas pelo Ministério da Saúde. Também ontem, a SMS disse que a vacina é destinada preferencialmente para pessoas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas com comorbidades que apresentem lauda com indicação médica e assinem termo de consentimento para vacinação.