Primeiras doses da vacina da Pfizer começam a ser aplicadas na cidade do Rio de Janeiro Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 04/05/2021 06:38 | Atualizado 04/05/2021 10:01

Rio - As 46.800 doses da vacina da Pfizer começam a ser aplicadas nesta terça-feira (4) na cidade do Rio. O imunizante contra a Covid-19 chegou na noite de segunda na capital fluminense.

Ao todo, nessa primeira fase, o Ministério da Saúde recebeu um montante de 1 milhão de doses. A orientação é que as doses sejam repassadas apenas para as capitais.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), por determinação do MS que pede para ser seguido o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a vacina será destinada à primeira aplicação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. A indicação para a segunda dose é de 21 dias, mas o Governo Federal adotou uma média de três meses.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que a vacinação na cidade não vai ser feita em postos específicos. Segundo a SMS, as vacinas podem ficar armazenadas em câmaras frias em 2 a 8°C por até cinco dias.



Essa primeira remessa está destinada apenas para aplicação da primeira dose da Pfizer.

SEM CORONAVAC

Enquanto a capital se prepara para iniciar a imunização com a vacina da Pfizer, várias cidades do Rio estão com a campanha de vacinação suspensa por não derem a segunda dose da CoronaVac para serem aplicadas.