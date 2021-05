Calendário de vacinação para grupos prioritários no Município do Rio Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 08/05/2021 20:22 | Atualizado 09/05/2021 11:06

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou o calendário de vacinação contra covid-19 para os grupos prioritários na próxima semana. A partir de segunda-feira (10), o cronograma para primeira dose voltará a ser segmentado por gênero e idade: segunda-feira (mulheres com 49 anos); terça-feira (homens com 49 anos); quarta-feira (mulheres com 48 anos); quinta-feira (homens com 48 anos); sexta-feira (mulheres com 47 anos) e sábado (homens com 47 anos).

Além de estar na faixa etária corresponde a cada dia, a pessoa precisa estar incluída em algum dos grupos prioritários para receber a vacina. São eles: pessoas com comorbidades (lista PNI), com deficiência permanente, trabalhadores da saúde e guardas municipais envolvidos diretamente nas ações de combate à covid-19: ações de vigilância das medidas de distanciamento social em contato direto e constante com o público.

A prefeitura também divulgou o calendário de imunização para aplicação da segunda dose da Coronavac nos próximos dias. A segunda dose do imunizante apenas será administrada no período da manhã. De segunda (10) a quarta-feira (12), idosos com 66 anos ou mais poderão receber o fármaco. Na quinta-feira (13), será a vez dos idosos com 65 e 64 anos. Já na segunda-feira (17), idosos com 63, 62 e 61 anos poderão tomar a segunda dose da vacina Coronavac.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para os demais vacinados - não idosos - que tomaram a primeira dose da Coronavac entre os dias 5 e 9 de abril, deverão comparecer aos postos 10 dias após a data marcada para a segunda dose em seus comprovantes. Já quem recebeu a primeira dose entre 10 e 17 do mês passado, deverá comparecer às unidades de vacinação no dia 17 de maio. Para as pessoas que foram vacinadas depois do último dia 17, não haverá adiantamento na aplicação da segunda dose.

Ainda conforme a pasta, quem vai receber a aplicação deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e comprovante de que recebeu a primeira dose da vacina. A secretaria reforçou que a recomendação é que a segunda dose seja aplicada no mesmo posto em que a pessoa tomou a primeira.

Grupos prioritários

A secretaria informou que os grupos prioritários são pessoas com comorbidades (lista PNI), pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, guardas municipais envolvidos diretamente nas ações de combate à pandemia e de vigilância das medidas de distanciamento social. A lista com a descrição de cada grupo pode ser conferida aqui.

Também estão sendo contemplados nesta etapa: gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com síndrome de Down e doentes renais crônicos dependentes de diálise. Todos a partir dos 18 anos.