Novo calendário foi divulgado nesta segunda-feira (10)

Publicado 10/05/2021 16:27 | Atualizado 10/05/2021 17:05

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na tarde desta segunda-feira, o novo calendário para a retomada da vacinação contra covid-19 dos profissionais de saúde. Mais cedo, a vacinação da primeira dose havia sido interrompida sem nenhum comunicado prévio. A partir desta terça-feira (11), profissionais de 30 a 34 anos poderão procurar as unidades de saúde das 13h às 17h.

O cronograma para primeira dose será segmentado apenas por idade: de terça (11) à sexta-feira (14) profissionais de 30 a 34 anos; segunda-feira (17) os com 30 anos; terça-feira (18) com 29 anos; quarta-feira (19) 28 anos; quinta-feira (20) 27 anos e sexta-feira (21) profissionais com 26 anos ou menos. Confira:

Calendário de vacinação dos profissionais de saúde Divulgação

Entre as categorias aptas a tomar o imunizante, estão: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.



Já os trabalhadores lotados em hospitais e unidades de urgência e emergência ou que trabalham na campanha de vacinação deverão se vacinar nas próprios unidades que atuam.

Suspensão da vacina no Rio

Os profissionais da saúde foram um dos primeiros a receber a vacina contra a covid-19 junto aos idosos por conta dos riscos e da exposição à doença. A campanha do segmento estava mais adiantada em relação aos demais grupos prioritários, que também estão recebendo a primeira dose do imunizante por escalonamento de idade. A vacinação atende mulheres com 49 anos nesta segunda.