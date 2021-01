Prefeitura de Itaboraí recebeu 2.080 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca Divulgação/Prefeitura de Itaboraí

Por Karen Rodrigues*

Publicado 26/01/2021 15:14

Rio - As 185 mil doses da vacina contra a covid-19 de Oxford, desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca, já foram distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio entre os 92 municípios . Nesta semana, cidades da Região Metropolitana iniciam a vacinação com o imunizante. Alguns municípios, como Duque de Caxias e Mesquita, já estão fazendo uso das doses da vacina. O público-alvo segue sendo pessoas com 60 anos ou mais abrigadas em instituições e seus funcionários, pessoas maiores de 18 anos com deficiência abrigadas em instituições e seus funcionários e todos os trabalhadores da saúde.

município do Rio recebeu, na segunda-feira (25), 76 mil doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca , e começa, nesta quarta-feira (27), a partir das 12h, a nova fase de vacinação contra a covid-19. Até o dia 03 de fevereiro, profissionais de saúde com 60 anos ou mais que atuam na cidade nas redes pública e privada deverão procurar uma das 236 clínicas da família e centros municipais de saúde para tomar a vacina. Profissionais de saúde devem levar a documentação e o comprovante do conselho de classe para se vacinar.

Durante este período, também será finalizada a vacinação dos funcionários de urgência e emergência das unidades hospitalares envolvidos no atendimento à covid-19 e dos que realizam exames da doença. Segundo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, (DEM), deve ser possível imunizar todas as pessoas de grupos de risco até maio, com o início da produção da vacina de Oxford/AstraZeneca pela Fiocruz em fevereiro.

Nesta fase, na cidade do Rio, serão contemplados, com a devida comprovação, as seguintes categorias de profissionais com 60 anos ou mais: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

Já a cidade de Niterói recebeu, na segunda-feira, 7.070 doses da vacina Oxford/AstraZeneca. As vacinas vão começar a ser aplicadas a partir desta quarta-feira e todo o quantitativo será usado como primeira dose. O público-alvo será de profissionais de saúde, idosos que moram em Instituições de Longa Permanência, maiores de 18 com necessidades especiais e institucionalizadas. A vacinação será feita nas unidades de saúde e através de equipes volantes que irão às instituições.

Em São Gonçalo , as 10.210 doses da vacina Oxford/AstraZeneca serão aplicadas inicialmente nos trabalhadores da saúde e pessoas institucionalizadas, que vivem em instituições de longa permanência ou residências terapêuticas, como já vem acontecendo com a vacina CoronaVac. As novas doses começarão a ser aplicadas ainda esta semana.

Diferente da CoronaVac, que teve metade das doses retidas pelo Governo do Estado para garantir a aplicação da segunda dose entre 14 e 28 dias no mesmo grupo de pessoas, toda a remessa da AstraZeneca será aplicada, já que há um intervalo de três meses entre a primeira e segunda doses. Ou seja, as 10.210 doses da AstraZeneca serão aplicadas ao mesmo número de pessoas. A justificativa é de que nova remessa do imunizante chegará no prazo de três meses, que é o tempo para a aplicação da segunda dose.

Com a chegada de 2.080 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca em Itaboraí, na manhã da última segunda-feira, a prefeitura inicia a vacinação para profissionais da Atenção Básica do município. A rede de Atenção Básica de Itaboraí inclui profissionais que atuam nas Unidades de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e Postos de Saúde. As aplicações da Oxford/AstraZeneca ocorrerão nas unidades onde os profissionais são lotados, não havendo necessidade de deslocamento para outros locais.

Ao todo, 4.750 doses da vacina Oxford-AstraZeneca/Fiocruz foram enviadas pelo Governo do Estado para São João de Meriti. Essas doses serão utilizadas, a partir de sexta-feira (29), para vacinar funcionários do Hospital da Mulher. O plano de vacinação no município segue de acordo com as regras que já estão determinadas. A prioridade são os profissionais da saúde, incluindo rede pública e os da linha de frente de combate à covid da rede particular, e pessoas com deficiência a partir de 18 anos em instituições permanentes. Todos os idosos acima de 60 anos, que vivem em asilos da cidade, e os cuidadores deles já foram vacinados na última sexta-feira (22).

município de Maricá recebeu 1.500 doses de vacinas contra a covid-19 de Oxford/AstraZeneca , cujo carregamento inicial chegou ao Rio de Janeiro na noite da última sexta-feira da Índia. A vacina será aplicada aos mesmos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde, dentro do Plano Nacional de Imunização: profissionais da saúde, idosos em asilos e indígenas em aldeias. Ainda não há informações de quando as doses serão aplicadas.

Prefeitura de Belford Roxo recebeu 3.950 doses da vacina Oxford/AstraZeneca , utilizada no combate à covid-19. Diferentemente da CoronaVac, cuja segunda dose deve ser tomada em 28 dias, a Oxford/AstraZeneca voltará a ser aplicada novamente no paciente três meses depois da primeira dose. O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que as doses irão reforçar a vacinação no município. Ele também lembrou que a vacinação para a população ainda não começou porque poucas doses estão sendo destinadas aos municípios e estão sendo utilizadas, conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde, para imunizar profissionais da rede municipal de Saúde; idosos que moram em Instituições de longa permanência e pacientes do programa de residência.

vacinação com o imunizante de Oxford/Astrazeneca começou em Duque de Caxias nesta terça-feira (26). Segundo a prefeitura, as 7.090 doses entregues no município na manhã de segunda-feira, foram distribuídas nas unidades de saúde do município e os primeiros profissionais de saúde a receberem as doses da vacina foram os trabalhadores do Hospital do Olho Julio Cândido de Brito. A vacinação teve início às 12 horas e está acontecendo na própria unidade, com os profissionais sendo devidamente registrados, como determina o Plano Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Rio.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, serão vacinados os grupos já elencados na primeira fase, segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Os profissionais de saúde estão sendo vacinados nas próprias unidades quando chegam para cumprir o plantão de trabalho, sendo identificados pelas equipes de vacinação de cada unidade. Quanto à vacinação de idosos em Instituição de Longa Permanência (ILP), a SMSDC está cumprindo um cronograma com o envio de uma equipe móvel de vacinação para aplicação nos residentes e trabalhadores das instituições.

Seguindo o Plano de Vacinação, a SMSDC destacou ainda que as doses da vacina Oxford/Astrazeneca estão sendo distribuídas para as unidades de saúde da rede municipal e estadual, que ainda têm profissionais de saúde a serem vacinados, e para as unidades da rede particular do município, que atendem pacientes de covid-19.

Em Mesquita, as 1.510 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca começaram a ser utilizadas na segunda-feira, para completar a vacinação do público da primeira fase. As vacinas estão sendo aplicadas em dois postos da cidade, a Clínica da Família Jacutinga e a Clínica da Família São José (Santa Terezinha). Quanto aos idosos que estão em instituições de longa permanência (institucionalizadas) e pessoas acima de 18 anos com deficiência que estejam em residências inclusivas (institucionalizadas), estes estão sendo imunizados na própria instituição onde estão.

As doses que já chegaram ao município estão sendo utilizadas para aplicar a primeira dose da vacina no público desta primeira fase. Para a segunda dose, serão feitas novas entregas do imunizante ao município.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes