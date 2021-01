Doses da vacina Oxford/AstraZeneca foram recebidas pela Prefeitura de Belford Roxo Rafael Barreto/PMBR

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 17:40 | Atualizado 25/01/2021 17:40

Rio - A Prefeitura de Belford Roxo recebeu, nesta segunda-feira (25), 3.950 doses da vacina Oxford/AstraZeneca, utilizada no combate à covid-19. Na semana passada, 3.687 das de CoronaVac também chegaram ao município, permitindo que profissionais da rede municipal de Saúde e idosos que vivem em instituições de longa permanência começassem a ser imunizados.



Diferentemente da CoronaVac – cuja segunda dose deve ser tomada em 28 dias -, a Oxford/AstraZeneca voltará a ser aplicada novamente no paciente três meses depois da primeira dose.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que as 3.950 doses da Oxford/AstraZeneca irão reforçar a vacinação no município. "Nesta terça-feira (26), já começaremos a aplicá-las. À medida que as doses vão chegando, começamos a imunizar os grupos incluídos nas fases determinadas pelo Ministério da Saúde”, frisou o secretário.

Ele também lembrou que a vacinação para a população ainda não começou porque poucas doses estão sendo destinadas aos municípios e estão sendo utilizadas, conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde, para imunizar profissionais da rede municipal de Saúde; idosos que moram em Instituições de longa permanência e pacientes do programa de residência.