25/01/2021

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribuiu, nesta segunda-feira, doses da vacina de Oxford/AstraZeneca para os 92 municípios do Rio. Com a ajuda de helicópteros e caminhões, a operação feita pelo governo do Estado teve como objetivo distribuir as 176.220 doses do imunizante.

A pasta irá guardar 4,8% das 185 mil doses recebidas do Ministério da Saúde, como reserva estratégica. A SES informou que fez essa opção de manter uma reserva estratégica mínima para atender aos municípios em casos de eventuais perdas de doses durante a aplicação e realizar as devidas correções tão logo os municípios enviem informações.

No início da manhã, caminhões saíram da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, levando as vacinas para o Grupamento Aeromóvel (GAM) e o 12º BPM da Polícia Militar. De lá, seguiram em cinco aeronaves — uma da Secretaria de Polícia Civil, duas do Corpo de Bombeiros e duas do governo do Estado — para 88 cidades das regiões Norte, Noroeste, Serrana, Baixada Litorânea, Médio Paraíba, Costa Verde, Centro Sul e Metropolitana I. Já as doses destinadas aos municípios do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá foram levadas por caminhões aos destinos finais. Às 15h, em Teresópolis, as últimas doses foram entregues.



O Rio de Janeiro segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. As vacinas Oxford/AstraZeneca são destinadas ao público prioritário, seguindo os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



Público alvo

De acordo com informe técnico do Ministério da Saúde, os grupos prioritários incluem:



- pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições;

- pessoas maiores de 18 anos com deficiência vivendo em instituições;

- povos indígenas em terras indígenas;

- trabalhadores da saúde:

- profissionais de saúde envolvidos na vacinação dos grupos elencados;

- trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos e de residências inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência);

- trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados envolvidos diretamente no atendimento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19.



Remessas das doses

As doses da vacina de Oxford/AstraZeneca foram distribuídas aos municípios em única remessa para aplicação imediata, de acordo com as prioridades do Plano Nacional de Imunização. A medida foi tomada pela SES tendo em vista que a aplicação da segunda dose pode ser realizada com intervalo de 90 dias após a primeira.



Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde entregou mais 84.800 doses da vacina Coronavac para o estado do Rio. Encaminhadas à CGA, as doses estão passando por avaliação de temperatura e armazenagem para que possam ser distribuídas aos municípios. A previsão é que metade desse lote seja enviado entre os dias 1º e 5 de fevereiro, com a segunda dose da remessa de Coronavac recebida em 18 de janeiro. As entregas são programadas de modo que as doses possam ser aplicadas nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo o intervalo de 21 dias.