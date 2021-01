Secretário Daniel Soranz participou de ação de conscientização contra a covid no Parque Madureira na manhã deste domingo e falou sobre vacinação Daniel Castelo Branco/ Agência O Dia

Por Gustavo Ribeiro

Publicado 24/01/2021

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou neste domingo que o município do Rio receberá 75 mil das 185 mil doses de Oxford/Astrazeneca importadas da Índia e destinadas ao estado. A quantidade representa 40,5% do total recebido pelo governo estadual e será entregue à cidade na manhã desta segunda-feira. De acordo com o secretário, os profissionais de saúde acima de 60 anos integram o grupo prioritário para ser imunizado com a remessa. Na próxima quarta-feira, a partir das 14h, eles já podem procurar um centro municipal de saúde ou clínica da família para receber a dose. É exigida a apresentação da carteira profissional para comprovar que são profissionais de saúde.

"A gente segue as determinações do Ministério da Saúde para vacinar o primeiro grupo. Estamos bem ansiosos em torno da expectativa de receber as 75 mil doses da vacina da Fiocruz/ Astrazeneca. A previsão de entrega dela para o município do Rio de Janeiro é na manhã desta segunda-feira. A partir de quarta-feira, a gente já inicia o próximo grupo prioritário para a vacinação, que são os profissionais de saúde acima de 60 anos. A partir de quarta-feira, às 14h, os profissionais de saúde acima de 60 anos poderão procurar um centro municipal de saúde ou clínica da família para realizar a sua vacinação", afirmou Soranz durante um evento de conscientização à população no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio.

O secretário disse que a prefeitura deverá realizar uma vacinação simbólica em alguma unidade de saúde a ser escolhida para marcar o início da imunização com as doses produzidas no Instituto Serum, na Índia. O local ainda não foi escolhido. Ele também adiantou que os demais profissionais da área da saúde abaixo de 60 anos serão vacinados ao longo do mês de fevereiro dentro das próprias unidades hospitalares nais quais atuam.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que, como já está sendo realizado com a vacina coronavac, a prioridade agora será para trabalhadores de saúde que atendem diretamente pacientes com covid-19 e profissionais da Atenção Primária envolvidos na campanha de vacinação e os que atuam em CTI, urgência e emergência e que estavam afastados por idade ou comorbidade. A pasta também informou que o grupo prioritário é formado ainda por idosos e deficientes que vivem em instituições de longa permanência e os profissionais que trabalham nesses locais. Grupos indígenas e quilombolas também estão sendo imunizados.

A aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, que teve a aplicação iniciada na semana passada, será 28 dias após a primeira dose. Em relação à vacina de Oxford/ Astrazeneca, o secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, já disse que não reservará a segunda dose para quem receber a primeira dose. Na avaliação da pasta - e seguindo estudos clínicos realizados pela Fiocruz - não há a necessidade de garantir a segunda aplicação antes de um intervalo de 12 semanas, e a expectativa é que, até lá, a própria Fundação já tenha os insumos necessários para produzir a vacina Oxford/AstraZeneca em solo brasileiro. Não há previsão de recebimento de novas remessas da vacina, e tampouco da CoronaVac, que já começou a ser aplicada e, ao contrário do imunizante de Oxford, está sendo aplicada em duas doses.

Distribuição para municípios do Rio começa nesta segunda-feira

O Governo do Estado recebeu do Ministério da Saúde (MS) 185 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra Covid-19, neste sábado (23/01), às 18h30. O imunizante foi encaminhado pelo MS para a Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, de onde será distribuído para os 92 municípios do estado. Até a manhã deste domingo, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) não havia divulgado a quantidade de doses que serão repassadas a cada cidade.

De acordo com a SES, o Rio de Janeiro segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). "As vacinas serão destinadas ao público prioritário, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. A SES aguarda as informações do MS, que devem ser publicadas neste domingo (24/01) com as definições", informou a pasta, por meio de nota.



A Secretaria ressaltou que já está com toda a logística aérea e terrestre preparada para que as vacinas sejam entregues aos municípios a partir da manhã desta segunda-feira (25/01). "Uma grande operação foi montada para que todas as cidades possam dar início a essa nova fase da vacinação assim que receberem as doses e as recomendações técnicas da SES, oriundas do MS", complementou o órgão.



A Subsecretaria de Vigilância em Saúde, com base em critérios técnicos, disse que todas as doses enviadas pelo Ministério da Saúde para o estado do Rio serão distribuídas aos municípios em única remessa para aplicação imediata, de acordo com as prioridades do PNI. A medida, conforme a SES, foi tomada tendo em vista que a aplicação da segunda dose pode ser realizada em 90 dias após a primeira.



A SES, por meio da Vigilância em Saúde, enviou ofício aos municípios recomendando que as secretarias municipais de Saúde façam uma busca ativa para levantar casos de idosos e deficientes vivendo em instituições que não estejam cadastradas no Ministério da Saúde e, por isso, possam não ter recebido ainda doses da vacina Coronavac. O documento solicita ainda que os gestores municipais comuniquem à Subsecretaria de Vigilância em Saúde essas possíveis divergências para que possam ser solucionadas.



Até as 18h deste sábado (23.01), 85 municípios registraram 89.237 pessoas imunizadas contra a Covid-19 no estado. O balanço foi realizado por meio de busca ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do Estado.

* Colaborou: Daniel Castelo Branco