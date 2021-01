Nesta terça-feira (26), as visitas voltam a acontecer nas instituições de longa permanência de idosos e nas unidades de saúde Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/01/2021 21:59 | Atualizado 25/01/2021 22:02

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde retirou nesta segunda-feira (25), da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da Secretaria de Estado de Saúde, localizada no Barreto, em Niterói, 10.210 doses da vacina Oxford/AstraZeneca. As doses também serão aplicadas inicialmente nos trabalhadores da saúde e pessoas em instituições de longa permanência ou residências terapêuticas, como já vem acontecendo com a vacina CoronaVac. As novas doses começarão a ser aplicadas ainda esta semana.

O imunizante da AstraZeneca foi encaminhado pelo Ministério da Saúde e segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), preconizando o público prioritário da primeira fase.

Diferentemente da CoronaVac, que teve metade das doses retidas pelo Governo do Estado para garantir a aplicação da segunda dose entre 14 e 28 dias no mesmo grupo de pessoas, toda a remessa da AstraZeneca será aplicada, já que há um intervalo de três meses entre a primeira e segunda dose. Ou seja, as 10.210 doses da AstraZeneca serão aplicadas ao mesmo número de pessoas diferentes. A justificativa é de que nova remessa do imunizante chegará no prazo de três meses, que é o tempo para a aplicação da segunda dose.



Das 9.086 vacinas da CoronaVac já entregues nas unidades de saúde gonçalenses, 6.499 já foram utilizadas. O objetivo das equipes de vacinação é aplicar as doses em todos os funcionários e institucionalizados das residências terapêuticas da cidade ainda nesta segunda, mesmo dia em que as doses da CoronaVac foram entregues às equipes dos PAMs Neves, Alcântara e Coelho; Clínica da Criança, Consultório na Rua, Pronto Socorro Central, Pronto Socorro Infantil, Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), Hospital Luiz Palmier e Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD).

Nesta terça-feira (26), as visitas voltam a acontecer nas instituições de longa permanência de idosos e nas unidades de saúde. Todos os vacinados estão sendo incluídos em um cadastro nacional do Ministério da Saúde e reportados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

São Gonçalo segue as recomendações do Ministério da Saúde. Mesmo com a nova remessa de vacinas, os grupos prioritários permanecem os mesmos por enquanto e incluem: pessoas com 60 anos ou mais abrigadas em instituições e seus funcionários; pessoas maiores de 18 anos com deficiência abrigadas em instituições e seus funcionários e todos os trabalhadores da saúde.



A remessa da segunda dose da vacina CoronaVac está programada para a primeira semana de fevereiro. As doses serão aplicadas nas mesmas pessoas que receberam a primeira dose, obedecendo ao intervalo de, pelo menos, 14 dias entre a primeira e a segunda dose.