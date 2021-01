Autoridades alertam para a necessidade de ainda se manter o isolamento social, usar máscaras e higienizar as mãos, já que a vacina ainda não está disponível para todos Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/01/2021 11:30

SÃO GONÇALO - A vacina chegou, mas ainda não está disponível para todos os gonçalenses e os meios de prevenção ao coronavírus devem continuar. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde continua com seu calendário de sanitização dos bairros, que acontece diariamente. Além disso, as equipes da Vigilância em Saúde Ambiental também fazem o trabalho de controle de arboviroses, principalmente para combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor de dengue, zika e chikungunya. (Confira o calendário no final da matéria)

As equipes sanitizam a cidade a cada 15 dias e a programação é divulgada toda semana. As unidades de saúde são desinfetadas semanalmente com o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em água. As ruas dos bairros recebem o trabalho das 22 motofogs, que soltam no ar o mesmo tipo de amônia, mas diluída em glicerina vegetal. Outras 10 motos são usadas no combate ao Aedes aegypti.

Publicidade

“Temos duas frentes de trabalho que trabalham com prevenção. Mas a população, nos dois casos, precisa colaborar. Ainda precisamos manter o isolamento social, usar máscaras e higienizar as mãos para controlar o avanço do coronavírus. A vacina chegou para um grupo pequeno de pessoas. As restrições devem ser mantidas. E, dentro das casas, devemos cooperar não deixando água parada, que ajuda na proliferação do Aedes aegypti”, alertou o diretor do departamento de Vigilância em Saúde Ambiental, Adaly Fortunato.

Programação de sanitização:



Segunda-feira (25): Jardim Catarina, Pita e Coelho

Terça-feira (26): Trindade

Quarta-feira (27): Barro Vermelho, Itaúna, Rocha, Mutondo e Porto do Rosa

Quinta-feira (28): Boaçu, Porto Novo, Nova Cidade e Mutuá

Sexta-feira (29): Galo Branco, Vista Alegre, Laranjal, Porto da Pedra e Engenho Pequeno



Programação do controle de arbovirose:



Segunda-feira (25): Boa Vista, Itaúna e Rocha

Terça-feira (26): Guaxindiba, Boaçu e Laranjal

Quarta-feira (27): Jardim Catarina

Quinta-feira (28): Coelho, Gradim e Alcântara

Sexta-feira (29): Trindade