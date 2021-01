Emocionados, o cirurgião geral Ronaldo Vianna e a enfermeira Andrea Silva Coutinho foram os primeiros profissionais do Hospital Estadual Alberto Torres a serem vacinados contra o coronavírus Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 25/01/2021 09:30

SÃO GONÇALO - O médico Ronaldo Vianna, 81 anos, e a enfermeira Andrea Silva Coutinho, de 50, foram os primeiros profissionais do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) a serem vacinados contra o coronavírus. De acordo com a Diretoria, a unidade - administrada pelo Instituto Ideas - recebeu 800 doses da vacina e deu prioridade a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, fisioterapeutas e pessoal de apoio e de limpeza neste primeiro momento, respeitando os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. "São profissionais que estão na linha de frente no combate e tratamento aos pacientes com Covid-19 atendidos ou internados em nossa unidade de saúde", reforçou Raphael Riodades, diretor do Heat.

Vianna se emocionou ao ser imunizado. "Estava muito ansioso. Agora estou bastante aliviado e tenho certeza de que meus filhos também. Todos devem tomar a vacina. Não é uma proteção só nossa. É para o bem coletivo", garantiu o cirurgião geral, que tem 52 anos de profissão. Andrea também não escondia a felicidade: "Foram meses de trabalho árduo, medo, insegurança, salvando vidas e perdendo outras. É um momento de esperança agora", desabafou ela.

Publicidade

O Alberto Torres é especializado no socorro a pacientes com múltiplos traumas. A unidade conta com tecnologia de ponta e é referência no estado do Rio. Desde o início da pandemia em São Gonçalo, em março do ano passado, o Heat também passou a atender pacientes de toda a Região Metropolitana com síndromes virais.

Para não contaminar pacientes que buscavam atendimento de clínica médica, ortopedia, cirurgia geral, buco maxilo e outras urgências e emergências, a direção do hospital montou logo no início de 2020 uma tenda de atendimento na entrada da emergência, com médicos e enfermeiros treinados para receber pacientes com sintomas de Covid-19.